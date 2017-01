Un’escursione di domenica per pulire il Sacro Monte

varie

L’associazione Amici del Campo dei Fiori ha deciso di programmare per domenica prossima, 15 gennaio 2017, un’escursione straordinaria per pulire i sentieri nella zona del Sacro Monte.

L’appuntamento è per le 9.15 preso il bivio tra il Sacro Monte e il Campo dei Fiori, lungo la strada che conduce alle due località. La durata dell’escursione è di circa tre re, l’attrezzatura necessaria prevede scarponcini, abbigliamento adeguato, guanti da lavoro ed eventuale KWay. La partecipazione è aperta a tutti, iscritti ma anche simpatizzanti.

L’ escursione vuole recuperare una delle uscite programmate nel mese di novembre e dicembre scorsi, sospese causa maltempo, ed era programmata da giorni: se il tempo non peggiorerà ulteriormente (cioè, se non cadrà ancora neve o non pioverà) sarà effettuata comunque. Nel caso invece di maltempo, l’uscita sarà rinviata a data da destinarsi. Per eventuali informazioni 338.3687658, http://www.amicidelcampodeifiori.org/, info@amicidelcampodeifiori.org.