Uno spettacolo teatrale per riflettere nel Giorno della memoria

shoah giorno memoria

Samarate riflette nel Giorno della Memoria con uno spettacolo teatrale: la pièce “Dr. Goebbels La propaganda è un’arte, non importa che dica la verità” a cura di Fucina Fibonacci è in programma per venerdì 27 gennaio 2017 alle ore 21.00.

Uno spettacolo di riflessione su un personaggio definito “il dittatore della cultura” le cui armi furono parole, arte e pensieri. L’appuntamento è a partire dalle ore 21.00 alla Villa Montevecchio di Samarate in Via Lazzaretto con ingresso libero e gratuito.

Nello scompartimento di un treno, un uomo e una donna. Lui è il Ministro della propaganda del Terzo Reich, lei, anonima, gli pone qualche domanda per conversare e trascorrere il tempo…