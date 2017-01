Uomo ucciso dal monossido nella sua abitazione

luoghi persone generica

Un uomo di 67 anni è deceduto in un’abitazione di Sesto Calende, avvelenato dal monossido di carbonio.

Oggi, mercoledì 11 gennaio, alle ore 12:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo sono intervenuti nel comune in via del Nocciolino, nella frazione Oneda di Sesto, chiamati per un soccorso persona.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, gli specialisti del nucleo N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) hanno effettuato dei rilievi strumentali nell’abitazione: all’interno c’era appunto il cadavere di uomo classe 1949, avvelenato dal monossido.

I pompieri hanno trovato anche una ventina di uccellini, anch’essi uccisi dal gas inodore (proprio i piccoli volatili venivano un tempo usati, nelle miniere, per cogliere l’eventuale diffondersi di gas venefici).

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate e i tecnici dell’A.T.S. per le azioni del caso.