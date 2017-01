Uyba a Modena per la prima di ritorno

Non c’è tempo per festeggiare la vittoria in Cev Cup per le ragazze della UYBA che devono rimettere la testa sul campionato, dove invece la vittoria manca da prima di Natale.

Domenica 15 gennaio, ore 17 al PalaPanini, le farfalle saranno impegnate nella prima gara del girone di ritorno contro la Liu Jo Nordmeccanica Modena delle ex Valeriano, Leonardi, Marcon, Petrucci, Bianchini e Garzaro. La formazione modenese arriva da un inizio stagione difficile, che la vede soltanto ottava in classifica con 14 punti, -5 rispetto a Busto. Proprio gli scarsi risultati hanno spinto la dirigenza a sostituire il tecnico, scegliendo Marco Gaspari (ex Piacenza), che ha saputo portare una ventata di nuovo entusiasmo, guidando le sue ragazze alla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia vincendo contro Casalmaggiore e alla vittoria in Champions contro Conegliano.

Oltre alle innumerevoli campionesse ex UYBA, Modena può contare anche sull’opposto serbo Brakocevic, la centrale olandese Belien e la schiacciatrice Ozsoy, l’ultima arrivata in rosa, dopo aver iniziato la stagione alla Imoco Conegliano.

Liu-Jo Nordmeccanica Modena – Unet Yamamay Busto Arsizio

Liu-Jo Nordmeccanica Modena: 2 Brakocevic, 3 Belien, 4 Valeriano, 5 Heyrman, 6 Leonardi (L), 7 Marcon, 9 Bosetti, 10 Ferretti, 11 Petrucci, 13 Ozsoy, 14 Bianchini, 18 Garzaro.

Unet Yamamay Busto Arsizio: 1 Sartori, 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Pisani.

Il programma della 1a di ritorno: Scandicci – Conegliano, Casalmaggiore – Club Italia, Modena – Busto A., Bolzano – Novara, Firenze – Bergamo (sabato ore 20.30), Montichiari – Monza.

Classifica: Pomì Casalmaggiore 27, Imoco Volley Conegliano 25, Igor Gorgonzola Novara 23, Foppapedretti Bergamo 22, Savino Del Bene Scandicci 20, Unet Yamamay Busto Arsizio 19, Sudtirol Bolzano 15, Liu Jo Nordmeccanica Modena 14, Il Bisonte Firenze 11, Saugella Team Monza 9, Metalleghe Montichiari 7, Club Italia Crai 6.