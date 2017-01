Uyba, emergenza infortuni: domenica arriva il Sud Tirol

Uyba - Vdk Gent 3-1

Domenica 22 gennaio il PalaYamamay di Busto si animerà per il quarto volley day della stagione, una giornata che vedrà protagoniste sul campo le azzurrine del Club Italia contro la Liu-Jo Nordmeccanica Modena (inizio gara ore 15, apertura casse e cancelli ore 14) e le farfalle della UYBA contro il Sud Tirol di Bolzano (inizio gara ore 18).

Dopo la bella vittoria contro Modena nella prima giornata di ritorno, Pisani e compagne vorrebbero un’altra vittoria ma Mencarelli dovrà scontare l’assenza di Vasilantonaki e Stufi; quest’ultima ha accusato un problema alla coscia che si è evidenziato all’inizio della semifinale del “Fusco” e che purtroppo salterà tra le due e le tre partite. Infermeria in subbuglio quindi a Busto, perché – oltre al consueto mal di schiena da gestire per Diouf – sono da valutare le condizioni di Giulia Pisani, alle prese con la lombalgia. La capitana però dovrebbe essere regolarmente in campo contro le bolzanine.

Le avversarie, guidate da coach Salvagni, sono cresciute molto di partita in partita e ora sembrano aver trovato un buon equilibrio, oltre ad aver rinforzato la rosa con l’innesto di Tereza Rossi Matuszkova, ex di turno e membro della Pomì che lo scorso anno ha vinto la Champions.

Così coach Mencarelli alla vigilia dell’impegno: «Sono soddisfatto di quanto visto nella due giorni del Trofeo Mimmo Fusco: naturalmente abbiamo preso l’appuntamento come un allenamento, per testare tutte le giocatrici e provare le nostre giovani del vivaio al fine di non sovraccaricare le titolari. L’impegno con Bolzano si presenta duro, anche per l’infortunio a Federica Stufi: la sfortuna che ci sta un po’ perseguitando limita la nostra continuità di allenamenti e dunque a partire da domenica dovremo essere particolarmente attenti e concentrati per non fallire i prossimi appuntamenti».

Unet Yamamay Busto A. – Sud Tirol Bolzano

Busto Arsizio: 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 9 Sartori, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 17 Pisani. All. Mencarelli.

Bolzano: 1 Bertone, 2 Zancanaro, 3 Bruno (L), 6 Rossi Matuszkova, 7 Spinello, 8 Bauer, 9 Papa, 10 Pinceraro, 11 Popovic, 13 Vrankovic, 14 Bartsch, 18 Zambelli. All. Salvagni.

Arbitri: Oranelli – Santi.

Il programma della 2a di ritorno: Imoco Volley Conegliano-Il Bisonte Firenze 21/01/2017 ore 20:30 Diretta Rai Sport HD; Saugella Team Monza-Pomì Casalmaggiore; Club Italia Crai-Liu Jo Nordmeccanica Modena Ore 15:00 ; Igor Gorgonzola Novara-Metalleghe Montichiari; Foppapedretti Bergamo-Savino Del Bene Scandicci; Unet Yamamay Busto Arsizio-Sudtirol Bolzano Ore 18:00