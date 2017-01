Uyba, la Coppa Cev per rialzarsi

Futura Volley Uyba 2016 2017

Poco tempo per smaltire la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia per le farfalle della UYBA, che giovedì 12 gennaio, sono attese dall’impegno di CEV Cup contro le bulgare del Maritza Plovdiv (inizio gara ore 20:30, apertura casse e cancelli ore 19).

Servirà tutto il calore del Palayamamay a sostenere il morale delle biancorosse che vogliono tornare a vincere e soprattutto vogliono continuare l’avventura europea.

La squadra allenata da Petkov ha iniziato il suo cammino europeo dalla Champions, ma è stata eliminata dall’Eczacibasi Istanbul e ricomincia in Europa proprio a Busto Arsizio. Nella rosa non spiccano nomi noti alla pallavolo europea, ma il palleggio affidato alla serba Cesljar e gli attacchi di Tsvetanova e Teneva sembrano essere le carte migliori del gruppo, almeno sulla carta.

Unet Yamamay Busto Arsizio – Maritza Plovdiv

Unet Yamamay Busto Arsizio: 1 Sartori, 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 17 Pisani. All. Mencarelli, 2° Musso.

Maritza Plovdiv: 1 Dancheva, 3 Bozdeva, 4 Atanasova, 5 Kovacheva, 8 Dimitrova, 9 Cesljar, 10 Teneva, 11 Grigorova, 12 Usheva, 13 Monova (L), 15 Todorova (L), 18 Chausheva, 19 Tsvetanova. All. Petkov, 2° Kasabov.

Arbitri: Janita Richter – Elisabeth Wurtenberger