Uyba-Novara, doppia sfida di Coppa Italia all’orizzonte

Futura Volley Uyba 2016 2017

Il 2017 della UYBA inizia con l’importante appuntamento dei quarti di finale di Coppa Italia, competizione alla quale la squadra bustocca manca dal 2015 ma trofeo finito nella bacheca di viale Gabardi nel 2012.

Giovedì 5 gennaio, alle ore 20:30 (apertura casse e cancelli ore 19), Pisani e compagne saranno impegnate nel turno di andata contro la Igor Gorgonzola Novara. E proprio con la sconfitta contro le piemontesi si era concluso il girone di andata delle farfalle, che cercheranno il riscatto, in vista poi della partita di ritorno, in programma domenica 8 alle ore 17 al Pala Igor della vicina città piemontese.

La formazione biancorossa però deve ancora fare i conti con i guai fisici di Vasilantonaki, la condizione precaria di Martinez, ancora alle prese con il dolore alla spalla e il mal di schiena di Valentina Diouf, che si sta allenando con il contagocce.

Dall’altra parte della rete, unico nodo da sciogliere per coach Fenoglio se schierare in regia Cambi o Dijkema, mentre il resto della formazione dovrebbe essere la solita vista in campo con Barun opposto, Piccinini e Plak in banda, Chirichella e Bonifcio al centro, Sansonna libero.

Per la Unet Yamamay inizia un periodo impegnatissimo e non favorevole al recupero delle atlete acciaccate, visto che oltre alle gare di Coppa Italia, Pisani e compagne saranno impegnate giovedì 12 gennaio alle 20:30 in Coppa Cev contro il Maritza Plovdiv (al Palayamamay) e domenica 15 nella prima partita del girone di ritorno di campionata in casa della Liu Jo Modena delle ex Marcon e Leonardi.

Unet Yamamay Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Busto Arsizio: 1 Sartori, 2 Stufi, 3 Signorile, 4 Cialfi, 5 Spirito, 6 Fiorin, 7 Witkowska (L), 8 Martinez, 13 Diouf, 14 Moneta, 15 Berti, 17 Pisani.

Novara: 1 Alberti, 3 Cambi, 4 Plak, 6 D’Odorico, 7 Donà, 8 Pietersen, 9 Bonifacio, 10 Chirichella, 11 Sansonna (L), 12 Piccinini, 14 Dijkema, 15 Zannoni, 17 Barun.

Arbitri: Frapiccini – Turtù

Il programma dei quarti di finale di Coppa Italia

Andata – giovedì 5 gennaio, ore 20.30: Liu Jo Nordmeccanica Modena – Pomì Casalmaggiore; Savino Del Bene Scandicci – Foppapedretti Bergamo; Sudtirol Bolzano – Imoco Volley Conegliano; Unet Yamamay Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Ritorno – domenica 8 gennaio, ore 17: Pomì Casalmaggiore – Liu Jo Nordmeccanica Modena; Foppapedretti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci; Imoco Volley Conegliano – Sudtirol Bolzano; Igor Gorgonzola Novara – Unet Yamamay Busto Arsizio