Uyba, sconfitta bruciante contro il Sud Tirol

Uyba - Sud Tirol 0-3

Quella tra la UYBA e il Sud Tirol può essere definita la partita dei muri (di entrambe le squadre) e della difesa (spettacolare) di Bolzano che stramerita di vincere per 0-3 (22-25, 21-25, 22-25). Bauer e compagne sono scese in campo con tanta determinazione e hanno dato vita a una partita da fiatone, dove più volte le ragazze hanno avuto bisogno di rifiatare un attimo. Dall’altra parte, Pisani e compagne non hanno portato in campo la giusta grinta e forse sono partite forse troppo sicure di trovarsi di fronte un avversario non troppo difficile. MVP della serata, Sanja Popovic-Gamma, che ha segnato 20 punti (35% positivo, 1 ace, 1 muro) seguita da Bartsch (16 punti, 3 muri). Nella metà campo biancorossa la miglior realizzatrice è la solita Diouf con 18 punti (33% positivo), seguita da Martinez (12, 38%).

In settimana le farfalle saranno impegnate mercoledì in CEV Cup nella trasferta bulgara contro il Maritza Plovdiv e sabato nel turno di campionato contro la Metalleghe Montichiari, in trasferta.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo Signorile in regia, Diouf opposto, Pisani e Berti al centro, Martinez e Fiorin in attacco, Spirito libero.

Il match si apre con il muro fuori di Bauer su Diouf (1-0). Ritmo elevato dal primo pallone con le due formazioni che promettono di darsi battaglia ed esaltano il pubblico sugli spalti (10-8). Le ragazze di coach Salvagni ritrovano la parità sul 12-12 sfruttando alcune imprecisioni nella difesa biancorossa. Sul 12-14 coach Mencarelli ferma il gioco per dare indicazioni alle sue. Al rientro in campo le altoatesine si portano a +3 (14-17) e la panchina bustocca ferma ancora il gioco. Sul 20-22 Mencarelli schiera in battuta moneta su Martinez e il murone su Papa riporta a -1 (21-22). Bartsch segna due punti consecutivamente e chiude 22-25.

Il secondo parziale si apre con il vantaggio per 2-5 di Bauer e compagne. Il murone di Pisani su Papa porta parità (5-5). La situazione resta in equilibrio fino al 10-10, poi le farfalle provano a scappare e si portano a +3 (14-11) costringendo la panchina di Bolzano al time out. Sul campo si susseguono azioni lunghe e spettacolari. Bauer e compagne ritrovano il pareggio (16-16) e Mencarelli, vedendo le sue in affanno, ferma il gioco. Papa riporta le compagne a +2 (17-19) e il murone di Bauer su Diouf fa fermare il gioco dalla panchina biancorossa e qualcuno fischia (senza ragione visto che in campo si combatte duramente). Sul 18-20 in campo ancora Moneta su Martinez. Sul 19-20 l’arbitro estrae il cartellino giallo verso la panchina del SudTirol per troppe proteste di Salvagni. Chiude il muro di Papa 21-25.

Il terzo set si apre con il leggero vantaggio di Bolzano per 4-6. In campo la partita è accesa e il ritmo elevatissimo. Le ragazze di Salvagni mantengono il vantaggio (10-14) in un match che sta facendo faticare tutte le giocatrici in campo. Sul 14-15 la panchina di Bolzano ferma il gioco per dare indicazioni alle ragazze e farle rifiatare. Il doppio tocco delle ragazze di Salvagni riporta la UYBA a +1 (16-15). Ancora proteste dell’allenatore del SudTirol e l’arbitro estrae il roso con il conseguente punto assegnato alle padrone di casa (17-15). Sul 19 pari Mencarelli chiama time out e prende da parte Signorile per darle istruzioni circa la distribuzione del gioco. Sul 21-20 Mencarelli ripropone ancora il cambio Moneta-Martinez. L’attacco di Bartsch chiude il set 22-25 e tra i fischi la UYBA perde 0-3.

SALA STAMPA

Soddisfatto coach Salvagni: “Noi eravamo amareggiati dopo la partita di Novara dove era sembrata una partita di inizio campionato. Abbiamo lavorato tanto in settimana e ritrovato la convinzione di giocare in modo organizzato e sfruttare i momenti di calo dei top team”.

Al termine del match molto amareggiato e arrabbiato coach Mencarelli: “Sono amareggiato ma non voglio che la mia amarezza tolga il merito alla squadra di Bolzano. È un’amarezza sull’atteggiamento, sulla mancanza di disciplina. Non so se abbiamo preparato bene la partita perché non ci siamo dati un’organizzazione. Chiedo scusa ai tifosi e a chi era presente al palazzetto. Grande merito a Bolzano che ha saputo mettere in campo un gioco di grandissimo livello e lo sta facendo da tempo”.

IL TABELLINO

Unet Yamamay Busto Arsizio – Sud Tirol Bolzano 0-3 (22-25, 21-25, 22-25)

UYBA: Signorile 1, Cialfi ne, Spirito (L), Fiorin 7, Witkowska (L2), Martinez 12, Sartori ne, Badini ne, Diouf 18, Moneta, Berti 6, Negretti, Pisani 4.

Bolzano: Bertonene, Bruno (L), Rossi Matuszkova, Spinello, Bauer 6, Papa 11, Pincerato 1, popovic-Gamma 20, Vrankovic ne, Bartsch 16, Zambelli 8.

Arbitri: Oranelli, Santi

Note. UYBA: battute sbagliate 4, ace 0, muri 7. Bolzano: battute scagliate 2, ace 3, muri 7. Durata set. 25’ 29’ 31’. Spettatori 3.085

Gli altri risultati: Club Italia-Modena 1-3, Novara-Montichiari 3-2, Bergamo-Scandicci 3-1, Busto-Bolzano 0-3, Conegliano-Firenze 3-1, Monza-Casalmaggiore 0-3.

La classifica: Casalmaggiore 33, Conegliano 31, Novara 28, Bergamo 27, Busto Arsizio 22, Scandicci 20, Bolzano 18, Modena 17, Firenze 12, Monza 12, Montichiari 8, Club Italia 6.