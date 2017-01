Va a caccia di volpi, 70enne finisce all’ospedale impallinato

Caccia e cacciatori

Se l’è cavata con lievi ferite al volto e a una coscia il cacciatore settantenne che ieri, mentre era a caccia di volpi nella zona della Bevera, ad Arcisate, è stato raggiunto da alcuni pallini di piombo, non si sa ancora se partiti da un altro fucile o semplicemente rimbalzati dopo un colpo da lui stesso esploso.

L’incidente è avvenuto ieri mattina. L’uomo, un 72enne residente ad Arcisate, si era recato nella zona boschiva con un amico con l’intenzione di trascorrere una giornata all’aria aperta e di avvistare eventualmente qualche volpe. Animali che nella zona sono abbastanza frequenti e che possono essere cacciati.

Poi qualcosa è andato storto e il pensionato si è trovato sulla traiettoria di alcuni pallini che gli si sono conficcati nella coscia e nello zigomo. A prestare i soccorsi l’amico che era con lui, che l’ha portato con la sua auto al Pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove l’uomo è stato operato per estrarre i pallini, e si trova ora ricoverato in condizioni non gravi.

Dell’accaduto è stata informata la Polizia, che, ascoltati i due cacciatori, conferma l’ipotesi dell’evento accidentale.