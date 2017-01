Vaccinazioni antimeningite: alcuni chiarimenti

vaccinazione bambini neonati

Confusione e ansia. La preoccupazione della meningite sta creando grande difficoltà al sistema delle vaccinazioni lombarde. Sono centinaia le chiamate ai numeri dedicati che chiedono l’appuntamento per avere la copertura tetravalente. In particolare, si registrano moltissime chiamate relative ai minori, bambini già inseriti nel calendario vaccinale che prevede già la somministrazione dell’antimeningite C.

ATS Insubria, quindi, invita i genitori a verificare le vaccinazioni raccomandate e facoltative già somministrate ai propri bambini e solo in caso di mancato richiamo rivolgersi al pediatra curante, ai centri vaccinali o al numero verde per chiarire dubbi o approfondimenti:

· Sede territoriale di Varese: 800769622 – da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Adolescenti 12-18 anni – anti-meningococco C

Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2016-2018,di imminente applicazione, nell’arco di pochi mesi, prevede di introdurre nel calendario vaccinale l’offerta gratuita del richiamo con vaccinazione antimeningococco tetravalente coniugato ACWY per gli adolescenti già vaccinati precedentemente con vaccino antimeningococco C.

La formula del co-pagamento rimane in vigore per chi intendesse comunque anticipare il richiamo, prima dell’entrata in vigore del Piano.

Continua, comunque, l’offerta gratuita del vaccino antimeningococco C fino all’età di 18 anni per i soggetti non ancora vaccinati.

RICORDA:

· consultare il medico curante per condividere la scelta del vaccino anti-meningococcico

· prima della vaccinazione verrà effettuato un colloquio con il medico vaccinatore per scegliere il tipo di vaccino più adatto per età, precedente stato vaccinale e/o eventuali controindicazioni

· non è prevista la presentazione di impegnativa medica

· è possibile rivolgersi ai centri vaccinali indipendentemente dalla residenza

· si può somministrare un solo tipo di vaccino a seduta

· la vaccinazione anti-meningococco C è gratuita fino al compimento del 18° anno e viene offerta a tutti i bambini tra i 13 e i 15 mesi, come da calendario regionale per l’infanzia e rimane attiva in sedute e orari dedicati.

· i diversi tipi di vaccino anti-meningococco sono offerti gratuitamente dai centri vaccinali ai soggetti di qualsiasi età affetti da alcune patologie considerate clinicamente a rischio

o talassemia e anemia falciforme

o asplenia funzionale o anatomica

o condizioni associate a immunodepressione

o diabete mellito tipo 1

o insufficienza renale con creatinina clearance <30 ml/min

o infezione da HIV

o immunodeficienze congenite

o malattie epatiche croniche gravi

o perdita di liquido cerebrospinale

ATTENZIONE:

· I nati nel 2017 saranno vaccinati gratuitamente anche contro il meningococco B

· Gli over 50 non possono ricevere la vaccinazione antimeningococco B

· Gli over 65 non possono ricevere nemmeno la vaccinazione antimeningococco C e la quadrivalente

COSTI

Confermando che, ad oggi, i casi segnalati rappresentano un andamento assolutamente nella norma, in linea con gli ultimi anni, a partire da gennaio 2017 è possibile accedere, per una protezione individuale, ai diversi vaccini disponibili contro il meningococco: anti-meningococco quadrivalente A, C, W135, Y e anti-meningococco B. Questi vaccini sono rivolti alle fasce di popolazione escluse dell’offerta gratuita. I cittadini possono quindi scegliere la vaccinazione a cui sottoporsi. Anticipiamo, a chi decidesse di vaccinarsi contro più tipi di meningococco, che è possibile somministrare un solo vaccino alla volta.

Il costo della vaccinazione a carico del cittadino è:

· vaccinazione anti-meningococco quadrivalente A, C, W135 e Y –> circa € 46

· vaccinazione anti-meningococco B –> circa € 83 a dose - richiede n. 2 somministrazioni

· vaccinazione anti-meningococco C –> circa € 20

Il costo comprende: costo del vaccino (costo in ultima gara regionale + IVA 10%) + costo somministrazione, pertanto con successive nuove aggiudicazioni il costo potrebbe variare



Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Sette Laghi

Prenotazioni e INFO:

Call center regionale, ovvero il numero verde gratuito 800.638.638 da rete fissa, oppure il numero 02.99.95.99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario. Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusi i festivi.

Il precedente numero dedicato alle prenotazioni – 335 1514828 – sarà disattivato dal 24 gennaio.

Gli ambulatori per le vaccinazioni anti-meningococco sono aperti da lunedì 16 gennaio nelle sedi di:

· Varese – via O. Rossi 9: giovedì 14.00 – 15.30

· Laveno – via Ceretti 8: 2° e 4° venerdì del mese 9.00 – 11.00

· Luino – via verdi 6: 1° e 3° venerdì del mese 9.00 – 11.00

· Tradate – via Gradisca 16: lunedì e mercoledì 11.00 – 12.30

· Sesto Calende – Largo Cardinal dell’Acqua 1: mercoledì 10.00 – 12.00

· Azzate – via Acquadro 6: giovedì 10.00 – 12.00

Azienda socio sanitaria territoriale – ASST Valle Olona

Prenotazioni e INFO:

· Busto Arsizio: tel. 0331-388003 da lunedì a venerdì 11.30 – 12.30

· Gallarate: tel. 0331-709951/2 – da lunedì a venerdì 11.00 – 12.00

· Cassano Magnago: tel. 0331-282031 – da lunedì a venerdì 8.30 – 10.00

· Saronno: tel. 02-9601851 – da lunedì a venerdì 11.00 – 12.00

· Somma Lombardo: tel. 0331-258131 – da lunedì a venerdì 10.00 – 11.00

Sedute vaccinali dedicate in ambulatori in co-pagamento a:

· Busto Arsizio: viale Stelvio 3 – giovedì 8.30 – 9.30

· Gallarate: via Leonardo da Vinci 1 – giovedì 11.00 – 12.00

· Cassano Magnago: via Buttafava, 15 – venerdì 11.00 – 12.00

· Saronno: via Manzoni 23 – martedì 11.00 – 12.00

· Somma Lombardo: via Cavour ang. Fuser – martedì 9.00 – 10.00