Vaccinazioni antimeningite: nuove modalità di prenotazione

vaccinazioni bambini

Da oggi, mercoledì 18 gennaio, chi vuole sottoporsi alla vaccinazione antimeningite potrà prenotare chiamando il Call center regionale, ovvero il numero verde gratuito 800.638.638 da rete fissa, oppure il numero 02.99.95.99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario.

Il servizio è attivo da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, esclusi i festivi.

Di conseguenza, il precedente numero dedicato alle prenotazioni (335 1514828) sarà disattivato dal 24 gennaio.

Il Call Center non prenota però le vaccinazioni per i minori, per i quali bisogna telefonare alla sede vaccinale di pertinenza, a seconda del Comune di residenza. Questo perché è necessario verificare la situazione vaccinale del singolo, soprattutto tenuto conto del fatto che molti bambini hanno già ricevuto gratuitamente la vaccinazione nei primi mesi di vita.