Vaccinazioni: centinaia di chiamate e i tempi si allungano

azoenda sanitaria

1300 chiamate in 10 giorni al numero dedicato e ai distretti. È questo il volume delle chiamate giunte all’ASST Sette Laghi dal 9 gennaio scorso, giorno in cui si sono aperte le agende per prenotare le vaccinazioni antimeningite per minori e in co-pagamento.

Cinquecento le telefonate raccolte dal numero dedicato che sarà disattivato dal 24 gennaio prossimo mentre 800 sono quelle arrivate nei distretti che hanno raccolto la domanda segnalando solo in un secondo momento la data di prenotazione. Di fatto, all’ospedale di Varese le prenotazioni fissate fino ad oggi arrivano fino ad aprile. Meglio va nel lunense dove andiamo agli inizi di marzo mentre Tradate sconta l’assalto dei milanesi che trovano intasate le linee dedicate istituite dalle ASST di riferimento.

Per alleviare il carico di lavoro nel Milanese è intervenuto anche l’assessore regionale Gallera che ha annunciato il potenziamento dell’offerta, triplicata dall’Ats Milano Città Metropolitana . L’offerta di sedute è così passata da 168 prestazioni disponibili a settimana a ben 560 settimanali. Di queste, 215 sono dedicate ai bambini.

Le prenotazioni raccolte fino a mercoledì 18 gennaio, per il territorio di Milano sono state circa 5.500.

Si ricorda che le prenotazioni vengono ora raccolte dai distretti per quanto riguarda i minori inseriti nel programma vaccinale regionale mentre per tutti gli altri vale il call center regionale 800638638, oppure il numero 02.99.95.99 da rete mobile, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario. che risponde dalle 8.00 alle 20.00 esclusi i festivi.