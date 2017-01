Vaccino antimeningite: orari e giorni all’ospedale di Legnano

meningite ricerca seconda

L’ASST Ovest Milanese ha dedicato 4 ambulatori aggiuntivi per la somministrazione del vaccino anti-meningococco a favore dei cittadini maggiorenni non rientranti nelle categorie a rischio o appartenenti ad una delle categorie considerate esenti ai fini del co-pagamento. Per tutti gli altri cittadini restano in vigore gli ambulatori già dedicati in ogni sede territoriale per la somministrazione delle vaccinazioni.

Queste sono le sedi degli ambulatori dedicati, il giorno della settimana e la fascia oraria in cui sarà somministrato il vaccino a decorrere dal 20 gennaio 2017:

Legnano via Canazza (palazzina ex Malattie Infettive) 2° piano venerdì dalle 14.00 alle 15.50

Magenta via al Donatore del sangue, 50 venerdì dalle 14.00 alle 15.50

Abbiategrasso via San Francesco d’Assisi, 4 venerdì dalle 14.00 alle 15.50

Castano Primo via Moroni ang. Via Acerbi venerdì dalle 10.00 alle 12.00

I costi

Il costo attuale complessivo della vaccinazione, a carico del cittadino, è pari al prezzo di acquisto sostenuto da Regione Lombardia,

vaccinazione anti-meningococco quadrivalente A, C, W135 e Y –> circa € 45

vaccinazione anti-meningococco B –> circa € 83 a dose – richiede n. 2 somministrazioni

vaccinazione anti-meningococco C –> circa € 20

Prenotazione

Il vaccino sarà somministrato solo su prenotazione telefonando ai seguenti numeri, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00:

Legnano 335 689 9912

Magenta 348 280 7357

Abbiategrasso 348 280 7713

Castano Primo 348 280 7826