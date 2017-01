Valeria Giacomini apre la stagione artistica alla sala Fallaci

Foto varie

Con la mostra “Gocce d’arte: la creatività che non fa differenze” la Città di Somma Lombardo affida l’apertura della stagione 2017 della Sala Fallaci a Valeria Giacomini.

La personale dell’artista, che dal 2015 conduce il laboratorio Gocce d’arte per la Cooperativa sociale Progetto 98, interviene sullo spazio della galleria con i suoi trompe l’oeil suscitando un’esperienza sensoriale in cui lo spettatore è invitato quasi ad entrare in un dipinto oltre che in uno spazio! La peculiarità dei suoi dipinti è racchiusa nei dettagli da scoprire giorno dopo giorno.

Il laboratorio Gocce d’arte arte è un progetto della Cooperativa sociale Progetto 98 in collaborazione con l’Associazione Koru Onlus e l’Associazione Per Andare Oltre Onlus. Le organizzazioni si occupano della riabilitazione sociale di giovani e adulti affetti da grave cerebrolesione acquisita ossia con danni cerebrali dovuti a eventi traumatici con o senza stato di coma (trauma cranio encefalico dovuto a incidente o ad eventi improvvisi quali aneurismi, ictus, anossie o ischemie).

Il Laboratorio Gocce d’arte è stato condotto dall’artista Valeria Giacomini negli anni 2015 e 2016. La personale di questa esposizione intende valorizzare le doti dell’artista mostrandola, per la prima volta, al pubblico sommese.