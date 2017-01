Varese Calcio, si dimette il presidente: “Progetti non condivisi”

Foto varie di sport

Il presidente del Varese Calcio, Gabriele Ciavarrella, si dimette dalla sua carica, ma rimane come socio. Lo ha annunciato in conferenza stampa sabato mattina a Varese: «I tifosi sono stati con me – ha dichiarato -. Ad oggi mi trovo a non condividere un progetto. È cambiata la compagine sociale ed è cambiato il modus operandi, con scelte manageriali e sportive che non condivido».

Ciavarrella era in carica dall’estate del 2015 e non è la prima volta che in società avviene un ribaltamento. Tanto che l’ex presidente e fondatore Piero Galparoli è uscito dal gruppo qualche mese fa.

«Lo spirito profondamente mutato – ha aggiunto il presidente uscente -, forse non c’è nemmeno più lo spirito in cui credevo. È mancata l’empatia tra vecchi e nuovi soci, con due percorsi inconciliabili. Io da imprenditore ascolto il mio istinto: prometto che sarà sugli spalti ad esultare coi tifosi».

