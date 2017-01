Varese, la giunta concede il patrocinio al Gay Pride

Foto varie

La giunta comunale di Varese chiude una vecchia polemica della scorsa campagna elettorale e fa una scelta precisa: il sindaco Davide Galimberti e gli assessori hanno concesso il patrocinio comunale alla prossima edizione del Varese Pride, la manifestazione in stile gay pride che si terrà, per la seconda volta, a Varese il 17 giugno 2017.

Il patrocinio è gratuito e non prevede uno stanziamento economico, tuttavia la giunta si è trovato d’accordo nel concedere l’utilizzo del marchio comunale, un provvedimento simbolico e inclusivo che per la prima volta viene fornito dall’amministrazione della città alla manifestazione per i diritti degli omosessuali.

La prima edizione dell’iniziativa, lo scorso giugno, si era tenuta nel pieno della campagna elettorale. Non era mancata qualche polemica, complice il clima di contesa politica. Il sindaco Davide Galimberti non aveva partecipato, in quell’occasione solo l’assessore Dino De Simone, all’epoca un semplice candidato, era presente.