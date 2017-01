Varese, prova generale anti-Cuneo contro la Sestese

Varese - Verbania 2-0

La “ripartenza” in campionato del Varese sarà subito un match da “circolino rosso” sul calendario: domenica 8 gennaio a Masnago arriverà infatti il Cuneo che da qualche tempo è tornato nelle mani di uno specialista della Serie D come Salvatore Iacolino, allenatore che ha all’attivo sei vittorie nella categoria comprese due promozioni proprio con il Cuneo.

Lo stesso Iacolino che, a metà ottobre, era stato in ballottaggio con Francesco Baiano per sostituire Ramella alla guida del Varese e che ha risollevato i piemontesi dopo un avvio sofferto (tanto che, alla prima giornata, un gol di Scapini permise a Giovio e soci di espugnare il “Fratelli Paschiero”).

Per prepararsi al meglio alla partita, il Varese ha programmato una amichevole nel pomeriggio di giovedì 5 gennaio: la squadra di Baiano scenderà infatti in campo al “Milano” di Sesto Calende contro i biancoazzurri locali con fischio di inizio alle ore 15. La Sestese, che pochi anni fa è stata protagonista proprio in Serie D (arrivando anche ai playoff con il gaucho Magnoni in attacco), è tornata tra le sapienti mani di Fiorenzo Roncari, tecnico al quale è affidato il compito di risalire nella classifica del campionato di Eccellenza visto che la squadra ora si trova in piena zona playout.

Tra oggi – lunedì 2 – e mercoledì invece, la squadra lavorerà allo stadio di Masnago con un allenamento quotidiano nel pomeriggio. Stesso programma per l’Epifania mentre sabato 7, vigilia di campionato, la consueta rifinitura è prevista alle 10,30.