Varese, tesserati i giovani Benucci e Grillo

Le immagini dei biancorossi

Due colpi in entrata per il Varese, che ha tesserato due giovani per consolidare la rosa di mister Ciccio Baiano.

Il primo arrivato è il centrocampista classe 1998 Massimiliano Benucci, che arriva in prestito dall’Arezzo e che ha passato la prima parte di stagione al Grosseto (Girone C di Serie D) giocando sette gare e lasciando la piazza maremmana che continua a combattere con una seria cresi societaria. Benucci già da qualche settimana era aggregato al gruppo biancorosso.

Il secondo è il portiere classe 1997 Giulio Grillo, che andrà a prendere il posto di Patrick Consol, rientrato alla Juventus. Grillo, cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha già giocato una stagione intera da titolare in Serie D lo scorso anno al Campobasso e nella prima parte di stagione ha messo assieme 11 presente all’Albalonga (Serie D girone G), svincolandosi però dalla società laziale.

Il Varese è quindi vigile sul mercato, in attesa se si potrà concretizzare l’arrivo di una punta dai professionisti.

Questo il comunicato della società: