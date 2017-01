Varesina, il periodo nero porta all’esonero del Ds Cuscunà

Il periodo nero della Varesina inizia a portare i primi scricchiolii a Venegono Superiore. La squadra di mister Marco Spilli non sente il profumo di vittoria dall’undicesima giornata del girone di andata, più precisamente l’11 novembre, quando riuscì con una rete di Oldrini a espugnare Inveruno. Da allora due pareggi e sette sconfitte, le ultime quattro in fila.

Il primo a pagare per questa situazione negativa è stato il direttore sportivo Francesco Cuscunà, che è stato sollevato dal proprio incarico dopo essere stato uno dei protagonisti dell’ascesa delle Fenici dal 2010 dalla Terza Categoria alla Serie D, anche come calciatore.

Per ora quindi non ci sono ripercussioni per mister Marco Spilli, ma se le cose non dovessero migliorare, chissà che anche il tecnico di Massa non possa essere a rischio.

Questo il comunicato della società: