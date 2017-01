“Ve lo spiego io l’incrocio”

Gent.le redazione di VareseNews,

mi affido a voi e al vostro bacino di utenza per chiarire una volta per tutte se possibile la questione che ogni giorno si presenta agli occhi di chi come me percorre quotidianamente la Via Grandi e Via Staurenghi a Varese.

Se ci siete passati anche voi avrete già capito di cosa sto parlando. L’ordine delle precedenze all’incrocio con Via Morandi.

Putroppo a distanza di anni è una questione che si ripete quotidianamente, molti, moltissimi non hanno ancora capito come funzionano le precedenze, e di per se questo è un fatto grave perchè si presume che tutti abbiano fatto la scuola guida.

Chi arriva da via Grandi e e sta per raggiungere l’incrocio con via Morandi – Indipendenza si trova di fronta a un dare la precedenza in entrambe le corsie. Questo è valido per tutti gli autobus , taxi ed autorizzati che da via Morandi si immettono in via indipendenza e viceversa. E fin qui è chiaro a tutti. Il problema avviene dopo. Chi proviene da via Morandi spesso vorrebbe che entrambe le corsie di marcia di via Grandi/Staurenghi si fermino per dare la precedenza e questo è un grave errore perchè solo chi proviene dalla corsia di destra è obbligato a dare la precedenza, ma chi proviene da sinistra può tranquillamente proseguire diritto senza curarsi di chi arriva da Via Morandi. Questo semplicemente perchè per terra vi è tracciata una chiara ma invisibile a molti LINEA CONTINUA che equivale ad un MURO INVALICABILE .

Ho creato anche un video molto esplicativo che vi allego

Mi auguro che tramite il vostro giornale la situazione possa essere chiarita e diffusa a tutti i varesini, perchè sono stufo di litigare ogni giorno!

Grazie!

Daniele