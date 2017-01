Vedano Viva: “Nuovo centro raccolta rifiuti, un servizio completo e concreto”

vedano olona - centro raccolta rifiuti località boschina

Botta e risposta tra maggioranza e Lega Nord sul nuovo centro di raccolta rifiuti di Vedano Olona.

Il gruppo Vedano Viva, che esprime la maggioranza in Consiglio comunale, risponde alla Lega Nord, che nei giorni scorsi aveva criticato alcune scelte in merito alla nuova piattaforma in località Boschina.

“Brusco risveglio dal torpore della locale sezione della Lega Nord – scrivono gli esponenti di Vedano Viva – Dopo aver fatto chiudere senza preavviso alcuno nel 2010 il centro di raccolta, non aver offerto un’alternativa ai vedanesi per 4 lunghi anni e anche per questo aver perso ogni rappresentanza in consiglio comunale, ora si rende conto che finalmente l’opera tanto attesa è stata portata a termine e sarà presto aperta. Dopo aver “gufato” da due anni mentre gli amministratori di Vedano Viva si prodigavano per rintracciare il proprietario, acquisire il terreno, togliere le ipoteche, consegnare il terreno al gestore, concordare misure compensative con i vicini, ora vanno a cercare il pelo nell’uovo e confondere le acque”.

“Ve lo diciamo noi cosa abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione a guida Lega Nord – conclude la nota di Vedano Viva – Solo titoli sui giornali e niente di concreto, con il gestore che minacciava di orientare l’investimento altrove, stanco delle lungaggini e indecisioni del Comune. Nonostante le difficoltà il centro gestito da Coinger verrà presto aperto senza oneri per il Comune e gradualmente offrirà tutti i servizi di cui una comunità come la nostra ha bisogno, consentendo, tra l’altro, delle economie a beneficio di tutti. Auguriamo a tutti i cittadini un 2017 prospero e rigoglioso e ai nostri amici della Lega Nord un rinnovamento nello spirito e nelle azioni mettendosi al servizio della comunità con proposte costruttive e non pretestuose”.