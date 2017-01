Venerdì sera si riunisce il Consiglio comunale

Clivio - Nuovo consiglio e giunta

Venerdi 27 gennaio alle 20.30 si riunisce il Consiglio comunale di Clivio.

All’ordine del giorno diversi temi e qualche cambiamento nella Giunta di Peppino Galli.

Verrà data comunicazione del prelevamento di una somma dal Fondo di riserva del Comune, poi si discuterà delle modifiche alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale dei Comuni di Viggiù, Saltrio e Clivio.

Si passerà poi all’esame e all’approvazione del regolamento per la definizione e l’adeguamento in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Infine il sindaco darà comunicazione del nuovo riparto di competenze tra i componenti della Giunta comunale