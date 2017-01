“Venite con noi, sporchiamoci le ruote”

C’è chi si diverte ad andare su e giù in mountain bike da una fontana in una villa dei primi del ‘900, Villa Toeplitz di Varese per essere più precisi, e chi invece non ama fare il “fenomeno” e in bicicletta ci va perché con la natura ha un rapporto profondo, di stima e rispetto.

Su Facebook si chiama “Ruote Sporche” ed è un gruppo che nel tempo si è allargato fino a diventare abbastanza numeroso: sono tutti appassionati di mountain bike e arrivano oltre che da Varese anche dall’hinterland milanese.

“Il gruppo nasce 3 anni fa da una mia idea – spiega ‘Davo’- , cercavo qualcuno con cui uscire in bicicletta. Poco alla volta un amico porta l’altro e ci siamo conosciuti sempre meglio andando su e giù per i sentieri. Il gruppo si è allargato: adesso abbiamo ciclisti che arrivano da Varese ma anche da Milano, da Monza e persino da Casale Monferrato.

Non è una associazione, quindi ognuno è responsabile di se stesso. Lo spirito è quello goliardico, niente agonismo o gente che vuole dimostrare chissà che. Ci piace uscire per stare in compagnia e condividere le esperienze. Abbiamo un occhio di riguardo per la natura e i luoghi di casa, monitorando e segnalando anomalie, percorsi da sistemare, punti pericolosi. Il gruppo è aperto a chiunque abbia realmente voglia di uscire in bicicletta e stare in compagnia, basta fare richiesta.

Si chiama “ruote sporche”, ed è l’unica cosa che sporchiamo; il nostro motto? Si parte assieme, si torna assieme”

Qui il gruppo Facebook

Su Instagram @ruotesporche