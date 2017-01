Vent’anni d’amore, Igor e Gianluca finalmente sposi

Foto varie

Igor e Gianluca si sposeranno in Comune a Casciago venerdì 20 gennaio, alle 15. È la prima unione civile tra persone dello stesso sesso che verrà celebrata nel paese amministrato dal sindaco Andrea Zanotti e arriva proprio nella settimana che sancisce l’entrata in vigore definitiva del sistema di diritti a supporto delle coppie dello stesso sesso.

«La scelta di sposarci è maturata anni fa, ma oggi ci sentiamo pronti – spiega Igor, che racconta anche un particolare in più -. Io ho un tumore alla testa, mi sto curando e sapere di poter avere Gianluca vicino nei momenti difficili, in ospedale, mi dà conforto e mi rasserena. Non pensiamo ad adozioni o eredità, queste cose non ci interessano: vogliamo solo poter stare insieme, sempre, nei momenti belli e in quelli meno belli».

«Ci siamo conosciuti a Brebbia, alla spiaggia Sabbie d’oro, venti anni fa, nel 1998. Io avevo 31 anni, Gianluca 25 – ci racconta Igor -. Ne abbiamo passate tante in questi anni e finalmente abbiamo deciso di sposarci. Mia mamma e mio papà erano di Casciago, in loro onore abbiamo voluto che la cerimonia si svolgesse qui: non ci sono più, ma avrebbero voluto accompagnarci all’altare e ci è sembrata una bella cosa sposarci nel loro paese di origine. La data poi è un altro segno del destino: la mia mamma è morta proprio il 20 gennaio di 11 anni fa».

Con loro ci saranno tanti amici: «Per la maggior parte etero – sottolinea Igor -. Verrà la mamma di Gianluca, mentre suo papà da buon siciliano preferisce evitare. In questi mesi di organizzazione abbiamo trovato sostegno, tanta vicinanza dai vicini di casa alle donne del paese fino al gestore del ristorante di Castiglione Olona dove faremo il ricevimento con 70 invitati: abbiamo dovuto tagliare perché lavorando nel circo o inviti tutti oppure si fa difficile».

Igor è un artista circense, prestigiatore, illusionista e fachiro: «Mi sono avvicinato al mondo del circo da bambino, quando la carovana veniva a Casciago – racconta ancora Igor -. Lo faccio da 45 anni, ho lavorato per grandi circhi e sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto». Gianluca invece lavora in Svizzera, aveva una ditta di altoforni che ha chiuso ed ora è dipendente. Igor e Gianluca vivono insieme a Gornate Olona, in Comune di Castiglione Olona. Per il matrimonio hanno pensato a bomboniere solidali da donare agli invitati e anche a chi vorrà passare venerdì 20 gennaio per un saluto o semplicemente per curiosità.