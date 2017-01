Venti coraggiosi si tuffano nelle acque gelide del lago di Monate

Si è svolta venerdì 6 gennaio "Cimento ergo sum", bagno nel lago di Monate con temperatura esterna di 2 gradi e dell'acqua di 6 gradi organizzata dall'Asd I Glaciali

Grande divertimento per la prima edizione di “Cimento ergo sum” organizzato dai gruppi di nuoto in acque libere Glaciali, Barracudians, Swimmer Inside, Nutrie del Ticino e Team Cerianese: 20 i coraggiosi che hanno sfidato i 6° della temperatura dell’acqua e i 2° esterni con un seguito da grandi occasioni essendo qualche decina i curiosi accorsi per l’evento.

Non si sono limitati a una comparsata, il cimento per molti di loro è durato diversi minuti e decine di tuffi dal pontile in una cornice da sogno e quasi surreale tra costumi e piumini. Impossibile non segnalare il tuffo finale di un cimentista con l’accapatoio.

Grande divertimento alla consegna degli attestati “Ardimentoso di Monate MMMXVII” seguita da alcuni premi speciali: a Mirko Vitrani per il miglior tuffo, a Seva Simran come prima donna in acqua, a Guido Stercoli per il già celeberrimo tuffo con accappatoio, a Leonardo Mari come neofita più giovane, a Michele Dragoni come primo neofita in acqua e a Andrea Frattini giunto in bicicletta da Varese. Premio particolarmente apprezzato anche per il neo Capitano dei Glaciali Amedeo Iannuzzi, capofila dei “Nuotatori Calabbresi”.

Cimento dai risvolti anche benefici: una considerevole somma è stata raccolta per l’Associazione Aldo Perini Onlus a cui andranno anche i proventi della Staffettona della Befana prevista per domenica a Busto Arsizio con oltre 500 atleti in vasca.

Sicuramente l’evento è destinato a diventare un appuntamento irrinunciabile per un numero sempre maggiore di persone visto l’entusiasmo e i brindisi protrattisi fino a pomeriggio inoltrato.