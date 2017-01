Vento in arrivo. E attenti alla gelata notturna

In un giorno di vento forte....

Dopo il gelo, occhio al vento.

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per la giornata di domani, domenica 15 gennaio, per rischio vento forte sulle zone omogenee IM-01 (Valchiavenna,

provincia Sondrio), IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese) e IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e

Lecco).

Quindi: occhio a non lasciare oggetti che possano fare vela, occhio quando si è alla guida in luoghi esposti, occhio soprattutto se ci si mette in acqua con barche a vela o windsurf.

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino (qui sempre aggiornate) dicono che il tempo nella giornata di oggi, sabato 14 gennaio, sarà soleggiato e limpido. Nel pomeriggio velature di nubi medio-alte, e ventilato da Nord con temperature mitigate dal favonio in area pedemontana. Sulle le Alpi forte vento da Nord con nuvole addossate alle creste di confine e nevischio. Vento in quota forte da NW. Al suolo debole da NW con rinforzi pomeridiani sulle Prealpi.

Per la giornata di domenica 15 gennaio le previsioni parlano invece di tempo soleggiato, con gelate notturne. A tratti ancora leggero favonio sulla fascia pedemontana. Nuvole di passaggio sulla bassa pianura. In montagna molto freddo (-11°C a 2000m) e ventilato con ancora nuvole addossate da nord alle creste di confine. Vento in quota moderato da NNE, al suolo debole da N con rinforzi su Prealpi.