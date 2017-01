Verbano e Busto 81 cercano riscatto

Le immagini dei dilettanti

(Foto Roberto Blanco)

Seconda giornata di ritorno per Eccellenza e Promozione, dopo la prima che è stata dimezzata a causa della neve e del ghiaccio.

Domenica 22 gennaio (ore 14.30) dovrebbero invece giocare tutte le squadre, con Verbano e Busto 81 in trasferta cercando di non fare altri regali all’Arconatese, mentre in Promozione la Castellanzese a Garbagnate cercherà un ulteriore allungo.

ECCELLENZA: L’Arconatese ha provato a prendere il largo e domenica sarà ospite del Lomellina. Alle sue spalle non vogliono perdere altro terreno il Verbano, che andrà a Calvairate, e il Busto 81, impegnato sul difficilissimo campo del Pavia. Impegno esterno anche per l’Union Cassano a San Giuliano e per la Sestese a Sancolombano, mentre cercherà di sfruttare il fattore campo l’Fbc Saronno contro l’Accademia Pavese. Turno di riposo per l’Ardor Lazzate, chiuderanno il turno Brera – Fenegrò e Trezzano – Vittuone.

CLASSIFICA: Arconatese 41; Verbano 38; Busto 81 35; Pavia 34; Ardor Lazzate 30; Fenegrò 26; Union Cassano 25; Fbc Saronno 20; Calvairate, Lomellina 19; Trezzano 17; Brera 15; Accademia Pavese 13; Sestese, Vittuone, San Giuliano 11.

PROMOZIONE: La Castellanzese capolista vuole proseguire senza intoppi e a Garbagnate cercherà i tre punti. Sfida delicata per la Base 96, che ospiterà un’Olimpia ambiziosa, mentre la Vergiatese se la vedrà in campo contro il Mariano. Il Gavirate cercherà di fare punti in casa della Lentatese, così come l’Uboldese a Solaro. A Morazzone arriverà un Tradate bisognoso di punti, sfida salvezza a Peveranza tra Cairate e Besnatese, mentre il Brebbia vuole fare bottino pieno contro la Castanese.

CLASSIFICA: Castellanzese 43; Base 96, Vergiatese 30; Gavirate, Uboldese 27; Mariano 26; Olimpia 24; Lentatese 22; Universal Solaro, Castanese 19; Morazzone 18; Brebbia 14; Besnatese, Cairate 12; Tradate, Garbagnate 11.