Via Bembo, il consigliere Esposito informa

Riceviamo e pubblichiamo

Chi lo ha detto che un consigliere comunale di opposizione non può agire determinando soluzioni positive per i cittadini? Prendo ad esempio un mio intervento per rispondere alla urgente esigenza di sistemare la via ………….., una traversa di via Gasparotto. Qui proprio domani l’ufficio verde pubblico provvederà alla potatura delle piante.

E appena farà più caldo l’ufficio Lavori pubblici sistemera’ invece il manto di asfalto posandone uno nuovo. È bastato contattare gli uffici preposti e registrare la loro immediata disponibilità. Per i residenti nella zona si tratta di un doppio intervento molto atteso. E per me una conferma. Da consigliere comunale non c’è frontiera. Con la buona volontà si possono ottenere risultati sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Basta dimostrare un impegno concreto e convinto. Come quello che cerco di dare quotidianamente nel principale interesse di tutti i varesini. Senza guardare questioni di parte e guardando soprattutto ai problemi concreti della gente.

Domenico Esposito -Forza Italia