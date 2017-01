Via Piave, al via i lavori per rimuovere i pali dell’Enel

Sono iniziati i lavori in Via Piave, all’incrocio di via Cavour per la rimozione e lo spostamento dei pali dell’Enel. Gli operai sono al lavoro e, come spiega il primo cittadino Giovanni Parmigiani, si dovrebbero concludere nel giro di pochi giorni.

La questione dei tre pali dell’Enel risale a diverso tempo fa, quando vennero fatti i lavori di ampliamento della sede stradale e vennero allargate le carreggiate e spostati i marciapiedi ma non i pali. Questi infatti, si sono trovati ad essere dislocati verso il centro della carreggiata.

I lavori, commissionati dall’amministrazione comunale a settembre, permetteranno lo spostamento del primo palo verso l’interno e l’eliminazione degli altri due. I cavi infatti, verranno fatti passare nel sottosuolo.