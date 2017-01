Via Ponzella… e la chiamano civiltà

Degrado in via Ponzella

La nostra lettrice Silvia Magugliani ci segnala la situazione di degrado della parte terminale di via Ponzella, a Busto Arsizio e ci allega una galleria fotografica.

“Ho pensato di scrivere a Varesenews per segnalare un esempio di “civiltà” – scrive Silvia – Abbiamo più volte sollecitato il comune di Busto Arsizio per il degrado e l’abbandono in cui si trova la parte terminale di Via Ponzella a Busto Arsizio”.

“Abbiamo contattato specifici enti quali Agesp, Ufficio ecologia, Comune e Urp ma non “trovano Iil degrado e i rifiuti di ogni genere in via Ponzella, eppure si tratta di una via vicinissima alla scuola elementare Aldo Moro di via Alba”.