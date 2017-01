Vietato sottolineare i libri? Non in tutte le biblioteche

besnate

Quante volte è stato ripetuto, fin dalle elementari? «I libri non si sottolineano». Passi per qualche sussidiario (come si diceva un tempo), ma da un certo punto in avanti proprio no: niente righe sotto alle frasi dei grandi scrittori, niente sottolineature sotto i libri di storia o di diritto. Nelle biblioteche la regola vige ovunque, tranne a Besnate: qui si trovano a disposizione anche i 30 libri Xeironauti (viaggiatori tra le mani).

Volumi che potranno, con piccola eresia dei dogmi bibliotecari e anche delle abitudini mentali dei lettori, essere garbatamente sottolineati e annotati a matita. Si tratta di testi di poesia, romanzi e saggi scelti in edizioni di una certa qualità che possano garantire una certa tenuta nel tempo.

L’idea di base è questa: una Biblioteca Civica non è solo la burocratica amministratrice di un patrimonio di volumi ma anche la storia di una comunità di lettori di cui si vogliono raccogliere e preservare le tracce emotive attraverso i segni lasciati sui suoi libri. Un’iniziativa per testimoniare l’ininterrotto dialogo tra lettori e pagine dei libri. Le ombre di questi lettori, che non vogliamo siano passate invano, sono i segni che in qualche modo la collana dei Xeirolibri custodirá.

Chi ha proposto la piccola rivoluzione, ama citare Umberto Eco: “Non credete a coloro che dicono che i libri vanno rispettati. I libri si rispettano usandoli“.

