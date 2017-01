Vigevano Nuoto – Busto Pallanuoto Renault Paglini: 8-7

Le immagini dei giocatori della pallanuoto Busto Arsizio

La Busto Pallanuoto Renault Paglini nella prima partita d’andata in trasferta contro il Vigevano Nuoto esce sconfitta ma a testa alta, dopo una partita intensa e combattuta fino alla fine, con il risultato di 8-7 (1-1, 4-3, 1-2, 2-1).

Partita sostanzialmente equilibrata tra le due squadre che si danno filo da torcere fin dal primo tempo che termina in parità. Ancora emozioni nel secondo tempo caratterizzato da ritmi serrati. Nel terzo tempo i ragazzi di Mister Salonia danno la meglio e chiudono in vantaggio. Purtroppo nel quarto e ultimo tempo qualcosa va storto e all’improvviso si spegne il tabellone, momento che forse ha disorientato la formazione dei giovani mastini che comunque lotta fino alla fine. A soli 12” secondi dalla fine il Vigevano Nuoto attacca e segna il gol della vittoria.

Il coach Fabrizio Salonia al termine del match: “Sono soddisfatto comunque della prestazione dei miei ragazzi perché nonostante la sconfitta finale hanno avuto una buona prestazione per tutta la partita. Unico rammarico l’inconveniente del black out del tabellone nel quarto quarto che credo li abbia disorientati. A parte questo, per la prestazione generale avrebbero meritato davvero un pareggio e faccio ovviamente i complimenti alla squadra del Vigevano Nuoto per la vittoria conquistata. Sottolineo – e conclude – la buona prestazione di Sartorello, il nuovo innesto di questa stagione che allena anche le formazioni Under 17 e Under 17”.

Prossimo appuntamento sabato 4 febbraio con la sfida alle Piscine Manara tra Busto Pallanuoto Renault Paglini e RN Legnano (fischio d’inizio ore 15).

Busto Pallanuoto Renault Paglini: Paleari, Ciarini, Grillo, Origgi, Aspesi, Osigliani, Colombo (1), Grampa, Saporoso, Gennari, Genoni, Sartorello (5), Tesolin (1).

Mister: Fabrizio Salonia

Parziali: 1° Tempo: 1-1/ 2° Tempo: 4-3 / 3° Tempo 1-2 / 4° Tempo 2-1 / Finale: 8-7