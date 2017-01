Vittorie al tie break per Saronno nel big match e Yaka nel derby

#SerieBM #iLoveVolley #VolleyAddictedYaka Volley Malnate 3 - Bocconi Volley Team 15^ Giornata Serie B Maschile 2016/2017Malnate (VA) - 12 novembre 2016Guarda la gallery completa su www.volleyaddicted.com(credit image: Morotti Matteo/www.VolleyAddicted.com

L’anno nuovo è iniziato con partite lunghe e tirate per le nostre squadre del girone B di Serie B di pallavolo maschile.

La Pallavolo Saronno si tiene stretto il primato superando i Diavoli Rosa Brugherio secondi in classifica 3-2. Stesso risultato per lo Yaka, che ha la meglio dopo una lunga battaglia nel derby contro il Cus Insubria Volley.

Pallavolo Saronno- Diavoli Rosa 3-2 (22-25, 17-25, 26-24, 31-29, 15-12)

Diavoli Rosa: Baratti 4, Priore 9, Pischiutta 7, Mandis (K) 12, Morato 12, Maiocchi 22, Raffa L E: De Berardinis, Romanò 11, Piazza1 NE: Frattini, Conci, Todorovic L2. All.: Durand.

Pallavolo Saronno: Coscione 5, Cafulli 24, Buratti 10, Barsi 10, Canzanella 19, Gaggini 20, Cerbo L E: Taliento 1, Marelli. All.: Leidi.

Match bello ed emozionante quello andato in scena a Brugherio, una sfida d’alta classifica che ha visto gli amaretti trionfare al tie break e mantenere il primo posto in classifica nel girone. La squadra di Leidi parte male e nei primi due set non riesce a contrastare i Diavoli Rosa. Sotto 2-0 in casa, la Pallavolo Saronno si riprende e ottiene la parità vincendo terzo e quarto parziale ai vantaggi: 26-24 prima, un infinito 31-29 il secondo. Al tie break gli amaretti trovano l’allungo giusto per portarsi a casa la vittoria chiudendo sul 15-12.

Yaka Volley Malnate – Cus Insubria Varese 3-2 (27-25, 23-25, 20-25, 25-17, 15-12)

Yaka Volley: Botta 5, Gasparini 20, Tascone 14, Favaro 8, Suraci 18, Plastina 11, Abati (L), Roncoroni , Ghilotti , N.E. Molteni, Buffa. All.: Taiana.

Cus Insubria Varese: Di Noia 4, Badalucco 11, Reggiori 11, Stella 13, Lualdi 19, Castanò 6, Muselli (L), Daolio 3, Leoni 3, Quaglio N.E. Ravasi, Alluvion, Mantovani (L2). All.: Maranesi.

Riparte il campionato dopo le festività natalizie ed è subito derby tra Yaka e Cus Varese. Davanti a circa 500 spettatori, vincono i malnatesi 3-2, dopo circa 2 ore e mezza di lotta contro un Cus Insubria che ha combattuto alla pari su ogni palla. Lo Yaka vince ai vantaggi il primo set (27-25), ma sono i varesini ad aver ragione nei due set successivi (23-25 e 20-25). I malnatesi non ci stanno e sfoderano una prestazione bellissima facendo proprio il quarto set (25-17), vincendo poi il tie break 15-12. Ancora gran prestazione a muro degli Yakesi che mettono a referto ben 19 muri punto ( 7 del solo capitano Marco Tascone ) contro i soli 7 degli accademici.