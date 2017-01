Voi chiamate, noi vi salviamo la vita

areu 118

“Il mio lavoro è come quello di tutti”. Ma siamo sicuri? E’ un video breve ma emozionante quello messo in rete da Areu. Che cosa fa il personale che gestisce le telefonate che arrivano al 112? “Quando si chiama il 112 tutti sanno che arriveranno i soccorsi – dice il giovane nel video – ma molti non sanno chi gestisce una telefonata e chi li manda, i soccorsi. Molti pensano che sia come chiamare un call center ma non è così: noi dobbiamo gestire le emozioni quando arrivano le telefonate.

Questo lavoro è unico, gratificante: mentre lo sto dicendo mi viene la pelle d’oca”.E noi siamo grati a tutti loro. Buon lavoro ragazzi