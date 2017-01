Voliamo in Andalusia con Alberto

Voliamo in Spagna! Questa settimana il nostro account Instagram sarà gestito da Alberto, varesino di nascita e spagnolo d’adozione. Sarà lui a farci conoscere panorami, persone e tradizioni di questo affascinante paese e, in particolar modo, dell’Andalusia. Paese al quale ha dedicato anche un blog.

Chi è Alberto?

Mi chiamo Alberto Pala, sono un geografo originario di Castelseprio e da sempre sono legato al territorio della Valle Olona per il quale ho partecipato ad alcuni progetti. Ho vissuto anni stabilmente a Siviglia, più tardi mi sono trasferito a Malaga e a Cordoba, anche se ora vivo a Madrid. Ho avuto la fortuna di conoscere la cultura Andalusa a fondo, un po’ per curiosità, un po’ lavorando per un ufficio di valorizzazione del patrimonio culturale, ma soprattutto facendo amicizia con moltissima gente. Ho voluto creare il blog “Andalusia, viaggio italiano” per condividere le mie esperienze e dispensare consigli utili per tutti gli italiani in Andalusia. Questa settimana #convaresenews cercherò di portare un po’ di Andalusia a Varese!

Potete seguirmi su instagram attraverso @andalusia_viaggio_italiano #andalusiaviaggioitaliano.