“Ed è vero che non c’è mai quasi nulla da fare, però per me sei bella lo stesso, mi piaci lo stesso così”.

Il soggetto è una città, la sua città: Busto Arsizio. A cantarla è Susino Regolando e la canzone sta già girando su YouTube da alcune ore.

Dopo tanti spazi in cui si critica, questo è un inno ai luoghi e alle abitudini della vita in provincia.

LA CANZONE



IL TESTO INTEGRALE

Vorrei tornare a Busto Arsizio a vivere un po’,

tra la nebbia ed il pavé del centro,

e quanta gente che dice “prima o poi me ne andrò”,

ma alla fine si ritrova chiusa qui dentro.

Vorrei tornare a Busto Arsizio a vivere un po’,

passeggiare nei miei giovedì sera estivi,

con i negozi aperti io non ti tradirò,

come il tempo in cui ci sentivamo ancora vivi.

Ed è vero che non c’è mai quasi nulla da fare,

Però per me sei bella lo stesso, mi piaci lo stesso così.

E mi ricordo le serate in Santa, i kebab da Mosè ed il gelato al Koki,

I motorini davanti al Colombo, le risse al Mc Donald, gin tonic al B Bar.

A studiare sempre in biblioteca, ma solamente in quella vecchia,

Che in quella nuova poi la gente parla e non c’è la macchinetta del caffè.

Vorrei tornare a Busto Arsizio a vivere un po’,

le domeniche in tribuna allo stadio Speroni,

per tifare la Pro Patria sempre ci sarò,

ogni fine settimana un bel film al Manzoni.

Vorrei tornare a Busto Arsizio a vivere un po’,

grigliate al Parco Alto Milanese,

Tra Beata a Borsano quanti amici avrò,

caramelle in oratorio io non bado a spese.

E ancora non ci credo che ha chiuso il Blockbuster,

E hanno spostato la piazza Tre Culi, no non sarà mai più di li.

E mi ricordo le serate in Santa, i kebab da Mosé ed il gelato al Koki,

I motorini davanti al Colombo, le risse al Mc Donald, gin tonic al B Bar.

A studiare sempre in biblioteca, ma solamente in quella vecchia,

Che in quella nuova poi la gente parla e non c’è la macchinetta del caffè.

Il Tarlisu, la Bumbasina, tu resti sempre la stessa,

in piazza San Giovanni a Natale per la messa,

Il Buzzi e il Ghiringhelli qui non ci sono più,

Ma uno sbagliato al Cortiletto devi prenderlo anche tu,

si uno sbagliato al Cortiletto devi prenderlo anche tu.

E mi ricordo le serate in Santa, i kebab da Mosé ed il gelato al Koki,

I motorini davanti al Colombo, le risse al Mc Donald, gin tonic al B Bar.

A studiare sempre in biblioteca, ma solamente in quella vecchia,

Che in quella nuova poi la gente parla e non c’è la macchinetta del caffè.

E quanti treni presi per Cadorna, tutte le settimane dalla stazione Nord,

con le strade buie grigie e fredde, in un inverno che sembra non passare più.

Per quelle volte che ti lascio sola e che mi allontano giusto un po’,

Te lo prometto che ritorno presto perché per me ci sei soltanto tu.