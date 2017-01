Web e social network, un incontro per gli studenti delle medie

facebook liuc twitter social media

Lunedì 30 gennaio 2017, presso l’ Istituto “E.Galvaligi” di Solbiate Arno, nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si svolgerà un incontro rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria “HELP! WEB REPUTATION GIOVANI”.

La lezione, inserita all’interno del percorso di incontri formativi-informativi sull’uso consapevole del web e della prudenza nell’utilizzo dei social network, si svolgerà in collaborazione con il Corecom, sportello web reputation di Regione Lombardia, che mette a disposizione degli interessati, operatori in grado di rispondere alle richieste di intervento relative alla comparsa di notizie, immagini, video e commenti, ritenuti offensivi della propria dignità, su testate giornalistiche online, blog, forum, social media.

Ai ragazzi verranno fornite informazioni indispensabili per acquisire una maggiore conoscenza dei social media e dei meccanismi della rete: da come monitorare la propria presenza in rete, come proteggere la propria identità, come postare immagini e la segnalazione di contenuti offensivi.

L’iniziativa ha intento educativo ed è finalizzata ad incrementare un uso consapevole dei social network e del web.