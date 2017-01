WomensMarch: la marcia delle donne diventa la marcia di tutti contro Trump

e Washington si tinge di rosa con migliaia di persone in marcia contro Donald Trump

Bandiere e cappelli rosa in una mobilitazione senza precedenti contro il presidente degli USA insediatosi ufficialmente ieri. In tutto il mondo sono oltre 2 milioni e mezzo di partecipanti secondo gli organizzatori, non solo negli Usa ma anche in Europa, Australia, India hanno sfilato pacificamente per contestate Donald Trump.

La marcia chiamata «Pussyhats» è nata come reazione a una gaffe dello stesso Trump circolata in campagna elettorale e da “marcia delle donne”, è diventata la “marcia di tutti” quanti sono contro il presidente.

La sfilata su Twitter si può seguire all’hashtag #WomensMarch e #WomensMarchOnWashington.