100 km sui pedali in memoria di Matteo Roma

Matteo Roma verrà ricordato dai suoi familiari e amici domenica prossima con la prima edizione di un evento che porta il suo nome: “La 100 KM di Matteo” . Ci sono delle manifestazioni che hanno un valore ed un significato che va ben oltre l’aspetto sportivo e la giornata di domenica 26 febbraio vuole essere questo.

Matteo nella sua carriera ciclistica ha vestito anche la maglia della Gornatese, con Ivan Basso e Davide Frattini come compagni di squadra, mentre tra i cicloamatori ha condiviso le fatiche ciclistiche con il team Newsciclismo.com. Lo scorso autunno ci ha lasciati dopo una lunga malattia e a tutti coloro che gli sono stati vicino è sembrato giusto ricordarlo con una manifestazione legata allo sport che più ha amato : il ciclismo.

Ecco dunque la “ 100 KM di Matteo ” organizzata dal team Newsciclismo.com ed inserita nel Progetto Ciclovarese: “Vogliamo ricordare mio fratello Matteo con una manifestazione che ha come protagonista lo sport che più amava – ha affermato Elena Roma – l’intento è di trasmettere a tutti quei valori che Matteo ha fatto propri nella sua vita ed ha saputo renderli partecipi a chi gli è stato vicino”. La macchina organizzativa si è messa in moto e tutto è ormai pronto “ Ringrazio tutti coloro che spontaneamente si sono prestati per aiutarci ad organizzare questo evento – ha detto Alessandro Locatelli – abbiamo formato una grande squadra che manderà in scena un avvenimento che avrà sicuramente un futuro nel segno e nel ricordo di Matteo”.

Luisa Romeo durante la presentazione della giornata sportiva presso “Varese GO” ha voluto portare la vicinanza e il supporto dell’associazione “Sulleali” che sarà presente attivamente alla gara con il ritrovo presso la nuova Frautocar ad Azzate. Alle 9.45 ci sarà la benedizione delle biciclette, il lancio dei palloncini e il trasferimento sul lago di Varese dove verrà dato il via. Quattro i giri da percorrere sull’anello attorno al Lago di Varese con l’arrivo sullo strappo che porta al Belvedere di Azzate. 100 chilometri per la manifestazione che vedrà in gara tutte le categoria maschili con premi per 70 concorrenti e un riconoscimento davvero speciale per le società.