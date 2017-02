“Revocate la delibera sui servizi scolastici”

alessio nicoletti forum ambiente

« Revocate immediatamente la delibera del 21 dicembre scorso» È quanto chiede Alessio Nicoletti del Movimento Libero in merito alle decisioni sui servizi legati al doposcuola e alla mensa: «Un passaggio indispensabile per riaprire la discussione su un argomento delicatissimo, come quello delle tariffe scolastiche, e tranquillizzare le tante famiglie varesine, che altrimenti si troveranno a dover pagare di più, e non poco, dal prossimo Settembre. Una vera e propria “mazzata” che sta alimentando, più che comprensibilmente, la protesta di tanti varesini. Chiediamo dunque all’Amministrazione Comunale, a partire dal Sindaco e dall’assessore da lui delegato, di ascoltare i propri concittadini revocando, insieme a tutto il Consiglio Comunale, quel provvedimento per riaprire realmente la discussione su questo tema. L’aumento sensibile delle tariffe per i servizi scolastici, come l’abolizione del cosiddetto doposcuola breve, rappresenterebbe un duro colpo per troppe famiglie. Un duro colpo che speriamo possa essere evitato con il buon senso e ascoltando le ragioni della protesta». Leggi anche Varese - Nicoletti: “Chiarezza sulle tariffe dei servizi scolastici”

La questione è legata al diverso calcolo della tariffe deciso dalla giunta che fa riferimento alle fasce ISEE e, all’interno di ciascuna, in una graduazione progressiva.

Le novità non sono piaciute a parte dell’utenza che ha sollevato questioni di equità nell’incontro che si è tenuto al Salone Estense e in altre presentazioni dedicate all’infanzia e ai nidi. Le proteste hanno anche riguardato l’abolizione del “dopo scuola breve”. L’assessore Dimaggio insieme al Sindaco Galimberti difendono la scelta assunta soprattutto per questioni di maggior equità: « La graduazione all’interno della stessa fascia ISEE – ha spiegato più volte Rossella Dimaggio – permette di far pagare in misura diversa a seconda che si sia più vicini al limite minore o a quello maggiore».