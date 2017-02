720 di corsa tra nebbia e sole per il Trail di Bozz

arsago seprio luoghi persone generica

Dalla neve della “eroica” edizione 2016 alla giornata di corsa tra nebbia e sole: giornata fortunata per il Trail di Bozz, l’ormai consueto appuntamento di trail running organizzato da Insubria Sky Team e arrivato alla quarta edizione.

La corsa di quest’anno è stata caratterizzata da un clima freddo e nebbioso, ma che ha consentito agli atleti di percorrere tutti i 25 km e 400 D+. Ricordiamo tutti, infatti, come l’edizione scorsa fu caratterizzata da una grande nevicata che ci costrinse a modificare in extremis il tracciato, provocandone una forte riduzione. Il clima comunque soleggiato di quest’anno ha invece richiamato molti runners per divertirsi all’interno della brughiera del Parco del Ticino tra Arsago Seprio e Besnate.

I partecipanti sulla versione lunga (25 km) sono stati 420, mentre alla versione corta (12 km) hanno partecipato 300 atleti. Gli atleti che si sono imposti alla versione breve sono stati Simone Zandri (seguito da Francesco Ceresa e Maurizio Mora); al femminile, invece, si è imposta Elena Sofia seguita da Rita Grisotto, Paola Ghiringhelli e Barbara Pierini a pari merito. Nella versione lunga l’ha spuntata Christian Puzzatti, che si è imposto quasi in volata su Clemente Berlinghieri, terzo classificato Paolo Proserpio. Al femminile ha invece dominato Elisabetta Di Gregorio seguita da Laura Marsiglio e da Sabina Bacinelli.

“L’Insubria Sky Team desidera ringraziare tutti gli sponsor che hanno consentito di realizzare ancora una volta una manifestazione riuscita, regalando a tutti i partecipanti una giornata di grande sport e gioia: Noene, il nostro main sponsor, Thusia srl, Sifra, Pavanello, Euro Montaggi Meccanical Service, Fandix, Gatorade e Whirlpool per i premi della lotteria. Infine un grande ringraziamento a tutte le istituzioni e associazioni per l’immancabile supporto: Comune di Arsago Seprio, Comune di Besnate, UST Varese, Protezione Civile Besnate, Sezione CAI di Arsago Seprio, Pro Loco di Arsago Seprio, ASD Arsaghese, Amici di Jerago Beach. Invitiamo a visitare il nostro sito www.traildibozz.it per le gallerie fotografiche e le classifiche finali. Arrivederci alla prossima edizione!”