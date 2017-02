8 marzo, un pomeriggio di incontri

Tempo libero generica

Una giornata di eventi in occasione delle festa delle donne. L’appuntamento è in diverse località del paese per mercoledì 8 marzo. Si inizia da Villa Frua dove, dalle 14 alle 19, si potrà trovare un mercatino con più di quaranta bancarelle d’artigianato.

Alle 17 e 30 ci sarà l’incontro con Stella Bolaffi, per parlare del suo libro “La grotta della foca monaca”, una storia ambientata nell’isola di Capraria che vede come protagonista una giovane psicologa separata dal marito.

In mostra, fino a fine mese, nelle sale della biblioteca, le mostre 1001 sfumature femminili, mosaici di Dominique Florance Bieger e Momenti Femminili dipinti di Marysol Agudelo.

Alla libreria di via Labiena 10 invece, l’appuntamento è con l’autrice Juma Vitali che presenta il suo libro “The New Family: la comunità della nuova era”. Per tutto il pomeriggio ci sarà uno sconto del 10 % per le donne sugli acquisti dei libri.

Alle 16.00 Cinzia propone una lezione gratuita di yoga a Aditi spazio (prenotazioni al 333.4777678).

Alle 20 invece, l’appuntamento è all’Ostello Casa Rossa dove si terrà un buffet vegetariano (15 euro). Per prenotazioni contattare la biblioteca entro il 5 marzo al 0332-667403.

Il Midec- Museo Internazionale di Ceramica di Cerro di Laveno Mombello invece, propone una visita gratuita e guidata alla collezione permanente e alla mostra di Pino Deodato e Filippo La Vaccara.