“A 500 anni dalla Riforma luterana”. Incontro in Oratorio

“A 500 anni dalla Riforma: dal conflitto alla comunione”. È il titolo dell’incontro con il prefetto dell’Ambrosiana, monsignor Franco Buzzi, in programma il 10 febbraio alle 20.45 all’oratorio San Luigi Gonzaga di Castiglione Olona. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia della città.

«Il 31 ottobre 1517 il frate agostiniano Martin Lutero propose alla pubblica discussione 95 tesi sulle indulgenze – spiegano gli organizzatori -. Questo gesto, che per Lutero non rappresentava una rottura definitiva con la Chiesa romana, per convenzione storica è considerato l’inizio della Riforma protestante.

A 500 anni di distanza da quell’evento, siamo ormai immersi in un clima totalmente diverso, dove il rispetto reciproco e il dialogo hanno sostituito l’invettiva, ma il cammino dell’unità non è ancora arrivato al suo compimento».

Mons. Franco Buzzi, presidente dell’Accademia Ambrosiana, è sacerdote della Diocesi di Milano. Ha studiato teologia e filosofia a Milano, Roma e Monaco di Baviera, conseguendo la licenza in teologia (Facoltà Teologica di Milano) e dottorato in filosofia (Pontificia Università Gregoriana, Roma). È uno dei massimi esperti contemporanei sulla vicenda storica e sulle implicazioni teologiche della Riforma, autore di numerosi saggi tra cui ricordiamo: “Erasmo e Lutero. La porta della modernità”, “Tolleranza e libertà religiosa in età moderna”, “Teologia, politica e diritto tra XVI e XVII secolo”, “La Bibbia di Lutero”. “Mons. Buzzi è una delle poche personalità i grado di far comprendere allo stesso tempo la teologia cattolica e quella della Riforma” ha sottolineato entusiasta il pastore luterano Uwe Habenicht.