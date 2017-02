A Caravate si insedia il Consiglio Comunale dei ragazzi

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa del 141Tour a Caravate, l'8 settembre 2015

Lunedì 20 febbraio, alle 20.45, si insedierà il primo “Consiglio comunale dei Ragazzi” di Caravate.

L’assemblea sarà costituita dagli alunni dell’istituto di primo grado Frattini che si insedieranno per eleggere il proprio Presidente. La nascita dell’organo di partecipazione alla vita democratica da parte dei giovani studenti è stata possibile grazie all’approvazione dello Statuto del CCR avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta mercoledì 30 novembre.

«Da parte del mia – commenta l’assessore ai Servizi educativi Fabio Aimini - dell’Amministrazione Comunale, della Dirigente scolastica e di tutto il personale della Scuola di Caravate, agli eletti vanno le più sentite congratulazioni e un grande augurio di “in bocca al lupo” per il lavoro che li attende! Personalmente faccio anche i miei più sinceri complimenti e ringraziamenti anche a tutti coloro che non sono stati eletti, ma che ce l’hanno messa tutta candidandosi. A loro va l’invito di collaborare con tutti gli eletti per creare un progetto che funzioni».

Le elezioni di sono svolte lo scorso 9 febbraio. All’appuntamento elettorale di sono presentati ben 51 candidati suddivisi in sei liste ( escluse le terze perché le cariche durano un biennio):

*.Lista classe 1^A: “23 ragazzi, un solo cuore”

*.Lista classe 1^B: “Insieme siamo i migliori”

*.Lista classe 1^C: “I fatti contano più delle parole”

*.Lista classe 2^A: “Caravate, un cuore mai scoperto”

*.Lista classe 2^B: “Il futuro siamo noi”

*.Lista classe 2^C: “Unione dei ragazzi”

Al termine delle operazioni di voto e scrutinio sono stati dichiarati eletti, nelle rispettive liste, i seguenti alunni:

1) Carolina CIANI 2^B (20 voti)

2) Simone PACELLI 2^B (16 voti)

3) Giulia RONCARI 2^C (15 voti)

4) Alessia CORRADI 1^B (14 voti)

5) Cesare FUMASI 2^B (11 voti)

6) India RAPISARDI 1^C (11 voti)

7) Gaia BARBARITO 2^A (9 voti)

8) Vera LAVAGNO 1^A (9 voti)

9) Giosuè MESSINA 1^C (8 voti)

10) Sofia MIGLIERINA 2^A (8 voti)

11) Silvia VALENZISI 2^B (8 voti)

La finalità educativa dei CCR è quella di coinvolgere i ragazzi nella vita del proprio territorio attraverso la partecipazione libera, autonoma e non vincolata a schematismi partitici o politici. L’obiettivo è rendere visibili e far conoscere agli adulti le esigenze dei ragazzi, insegnando a questi ultimi a collaborare, potenziando le loro capacità di confrontarsi e di recepire in modo critico le idee altrui, oltre che a fare educazione civica attraverso una pratica di democrazia vissuta, preparare i ragazzi ad una cittadinanza consapevole e a maturare un senso di appartenenza al proprio Paese.

«Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per i giovani che frequentano le scuole medie del nostro Comune – ha commentato ancora Aimini - per riflettere su tematiche di loro interesse e portare a compimento iniziative, progetti o idee che vorrebbero realizzare. Alla seduta di insediamento sono invitati tutti coloro ne vogliano prendere parte. Sarebbe un’ottima occasione per dimostrare ai nostri ragazzi come la partecipazione attiva, soprattutto ad eventi che li vedono protagonisti, sia fondamentale».