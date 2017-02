A Carnevale ogni festa vale

Carnevale Gallaratese

Inizia questo fine settimana il Carnevale. Sono diversi i comuni che festeggiano con rito romano e che si stanno preparando a sfilare per le vie del paese con costumi colorati e coriandoli. Nel weekend gli appuntamenti sono diversi, ecco qualche idea:

METEO – Sole e nuvole in arrivo nel weekend in provincia di Varese. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 25 febbraio sarà soleggiato, ma con nuvole irregolari sulla pianura nella notte e al mattino. Domenica 26 febbraio sarà in parte soleggiato, con passaggi di nubi medio-alte, più estese nel pomeriggio. Clima asciutto.

M’ILLUMINO DI MENO

l’iniziativa per la giornata del risparmio energetico promossa per il tredicesimo anno da Radio Due e dalla popolare trasmissione “Caterpillar.

Varese – il Comune di Varese, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, spegnerà le luci in tre luoghi della città: in piazza Monte Grappa, nella palazzina di fianco alla Biblioteca civica e nella sede dell’assessorato alla Cultura.

Busto Arsizio – Dalle 18.00 alle 20.00 saranno spente le luci della facciata del Museo del Tessile e del parco che circonda la struttura.

Vedano Olona - Venerdì 24 febbraio dalle 17.30 alle ore 19 il Comune di Vedano Olona terrà spente le luci di Villa Aliverti e della Piazzetta della Pace.

M’ILLUMINO DI MENO TUTTI GLI EVENTI IN PROVINCIA DI VARESE

CARNEVALE 2017

Varese - ore 15.00 dalla Stazione FNM inizia ufficialmente il Carnevale Bosino 2017. Ci sarà il corteo storico fino a Palazzo Estense con il Re bosino e le autorità (via Morosini, piazza XX Settembre, via V. Veneto, C.so Moro, p.za M. Grappa, C.so Matteotti, via Marcobi, p.za M. Grappa, via Sacco); alle ore 15.30 consegna delle chiavi della città dal Sindaco al Re Bosino (Sala Matrimoni di Palazzo Estense).

Busto Arsizio - Sabato c’è la consegna delle chiavi alle maschere della città, dalle ore 11.00 in Piazza San Giovanni (in caso di maltempo Sale Conferenze Museo Tessile). La sfilata è per sabato 4 marzo.

Saronno – Domenica 26 febbraio, alle ore 16,30 si svolgerà una Conferenza sui vari aspetti del Carnevale. Don Fabio Coppini della Parrocchia Regina Pacis, parlerà del rapporto tra Carnevale e Religione, la scrittrice Monica Casalini analizzerà questa festa seguendola dalle origini ai giorni nostri, Dario Lucano della Proloco ci illustrerà le maschere esposte e le origini della storia della Commedia dell’Arte.

TUTTI GLI EVENTI DI CARNEVALE 2017 IN PROVINCIA

Filosofarti 2017

INCONTRI ED EVENTI

Varese - Sabato 25 alle 15 si terrà in piazza Podestà la manifestazione “Con l’immigrazione si vince”. L’evento è organizzato dall’Associazione un’altra storia, sostenuta da altre realtà varesine. Il colore della manifestazione sarà il giallo, contro il razzismo e le discriminazioni.

Varese - Sabato alle ore 9.15 al Centro Congressi De Filippi c’è il convegno “I giovani e il lavoro, il futuro è già oggi”. Lavorare è difficile: un mondo in trasformazione dove è arduo trovare il lavoro quanto saperlo interpretare e sviluppare.

Varese – Sabato alle ore 10.30 al Salone Estense c’è l’incontro “Agricoltura Sociale: sostenibilità, innovazione e sviluppo economico – Un nuovo modello di welfare per il territorio e i cittadini”.

Varese – Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 alla Sede Gruppo Alpini di Varese (Via degli Alpini, 1) c’è l’incontro “America oggi: Trump e il trumpismo” con Mauro Della Porta Raffo. Gli incontri saranno condotti da Matteo Inzaghi. Al termine dell’incontro il gruppo Alpini Varese sarà lieto di offrire ovviamente un caffè o un aperitivo.

Varese - alle ore 17.30 (Via Sacco, 5) al Salone Estense c’è il Concerto dell’Orchestra Giovanile Studentesca, un evento promosso dall‘Associazione Medici con l’Africa Cuamm.

Varese – Domenica 26 a Varese si disputa la “Marciando per la vita”, prima gara del circuito che porta in gara centinaia di appassionati a ogni tappa.

Gallarate – Continua Filosofarti con tanti appuntamenti. Tra questi vi ricordiamo l’appuntamento di stasera è con Umberto Galimberti, domani invece ci sono Umberto Longoni, Natalia Cangi e altri. Tra gli eventi anche l’inaugurazione della mostra fotografica di Sonia Lamia «Il silenzio delle parole» al Sestante di via san Giovanni Bosco 18, a Gallarate.

Como – Domenica 26 febbraio torna in scena al Teatro San Teodoro di Cantù alle 19.00 Hangover, l’aperitivo in Inglese. Dalle 19.00 in avanti.

BAMBINI



Varese – Sabato alle 15.30 alla Biblioteca dei ragazzi “Gianni Rodari” (Via Cairoli, 16) c’è “Il segreto del Mulino della Valganna”. Racconto e lettura del libro con l’autrice Chiara Zanagrini, rivolto a bambini dai 7 anni in su. Partecipazione libera e gratuita. Per maggiori informazioni: www.varesecultura.it

Busto Arsizio - Domenica 26 febbraio alle ore 16.30 arrivano al Teatro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio “I 3 porcellini”. Adatto ad un pubblico dai 3 anni in su.

Busto Arsizio - Sabato appuntamento con i burattini al Cinema Teatro Fratello Sole con «Questa del Lambrusco è la storia vera». In scena i burattini della Compagnia Teatrino di carta. Via D’Azeglio 1, ore 16, 5 euro, 0331.626031.

Castellanza – Presentazione della trilogia di Tiziana Viganò “Come le donne”.

TEATRO

Varese - Appuntamento a teatro con Anna Maria Barbera, diventata famosa al grande pubblico per il personaggio “Sconsolata”. Sarà lei a portare in scena lo spettacolo “Ma voi…come stai?!” in programma sabato 25 febbraio, alle 21.

Varese - Sabato sera, alle 22.00, al Teatro Santuccio c’è il “Il Quartetto Marcucci a la Sociàl”. Un nuovo eccezionale concerto dei Solisti dell’Orchesra Marcucci diretti dal carismatico Gianni Iorio. Completa la serata la selezione musicale di Maurizio Soldà. Contributo Soci ACSI FAI Tango 20 euro. Per maggiori informazioni: cell. 38957263464 o mail tangosocial.club@libero.it.

Besozzo - Sabato 25 febbraio il palcoscenico del Teatro Duse ospiterà la commedia “B&B”, scritta e diretta dal besozzese Matteo Tibiletti, che segna il debutto per la compagnia teatrale “Girodivite”.

Cassano Valcuvia – Sabato 25 febbraio al Teatro Comunale andrà in scena lo

spettacolo Esilio della Piccola Compagnia Dammacco in arrivo da Modena. La pièce racconta la storia di un uomo come tanti al giorno d’oggi, un uomo che ha perso il suo lavoro ed è parte della rassegna “Passi” organizzata dal Teatro Periferico.

Cairate - In scena La compagnia della Crocetta al cineteatro Martegani con «Un medico su misura», commedia di fine ‘800 tutta sotterfugi e adulteri, riadattata al pubblico odierno. Regia di Marcella Magnoli e Roberta Menzaghi. Via Alberti 6, ore 20.45, 10/5 euro. Appuntamento per sabato.

Gallarate - Sabato 25 febbraio l’appuntamento è al Teatro Condominio dove saranno di scena Ale e Franz con il loro spettacolo “Tanti Lati Latitanti”.

Busto Arsizio – I Viandanti Teatranti guidati da Fabrizio Bianchi e Sara Terlizzi sono in scena con «Ogm (Organismi Geneticamente Modificati)» di Enzo Ferrara, per la regia di Alessandro Grima. Una commedia divertente, scomoda e attualissima. Appuntamento sabato alle 21.

Castano Primo – Giovanni Falcone rivive sul palco in «Bum ha i piedi bruciati» di e con Dario Leone, produzione Teatro alle Vigne di Lodi patrocinata dalla Fondazione Falcone di Palermo. Un’opera per narrare il lato umano di un giudice testardo e rivoluzionario, allegro e innamorato della vita, che voleva sconfiggere la mafia. Piazza XXV Aprile, ore 21, 15/11 euro, 0331.882210.

Saronno – “L’inquilina del piano di sopra” è in scena al Giuditta Pasta. Una commedia che vede come protagonisti Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero in scena da venerdì 24 a domenica 26 febbraio.

MUSICA

Varese – Venerdì 24 febbraio serata con Garageland dj-set a cura di DJ Henry (garage, rock) ore 21:30, ingresso libero. Sabato 25 febbraio c’è la serata “Lost & Found Party a 45 giri” (ore 21:30, ingresso libero) mentre domenica c’è Gary Hudson (ITA, blues), in collaborazione con Black & Blue (ore 21:30, ingresso libero). Tutto il programma.



Albizzate – Sabato sera con Le Mine Vaganti, dalle 22 per un omaggio a Mina. Ingresso libero.

Cardano al Campo – Sabato sera, al Circolo Quarto Stato c’è il concerto de Il Re Tarantola. Dalle ore 22.00.

Busto Arsizio – Anche questo fine settimana la struttura di via Galvani 2 propone un ricco calendario di eventi. Si parte venerdì sera con la presentazione del libro su Jonah Lomu dal titolo “L’uragano nero – Storia di un all black”, alla presenza dell’autore Marco Pastonesi. Si parla del più forte giocatore di rugby di tutti i tempi. Sabato si passa alla musica con il concerto dei Ronin, storico gruppo rock guidato dal musicista e produttore discografico Bruno Dorella. Ingresso libero. Domenica si continua con la visione della partita di rugby (Inghilterra vs Italia), aperitivo vegano e la sera concerto con Shake It Like a Caveman.



ARTE

Varese - Loris Ribolzi e Angela Grimoldi alla Ghiggini. Doppia mostra in Galleria con le opere dei due artisti dedicate una rinnovata ricerca espressiva su angeli, volti e colori e ai merli e ai loro racconti.

Varese - Nuovi laboratori creativi al Piccolo Principe Atelier. Samuele Arcangioli, Nicoletta Lunardi, Elisabetta Pieroni ed Arlenys Romero aprono i battenti di una nuova casa dell’Arte.

Gazzada Schianno - Villa De Strens accoglie una pinacoteca. Emilio Bossi ha donato alla Pro Loco 18 prestigiose opere d’arte di artisti del ‘900. Sabato 25 febbraio alle 18 in municipio la cerimonia di inaugurazione della sala dedicata ad Aurelia Bossi.

Sesto Calende - La città della memoria di Youngju Oh allo Spazio Cesare da Sesto. Lo spazio espositivo presenta l’installazione dell’artista, architetto e designer coreana.

Comabbio - Roberto Crippa, maestro del segno, alla Sala Lucio Fontana. Lo spazio espositivo riapre la stagione con un’importante mostra dedicata a uno dei più grandi artisti del dopoguerra.