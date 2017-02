A Castellanza il Trofeo Carroccio: da tutto il mondo per la rivincita olimpica

Foto varie di scherma

Le prime ad arrivare sono state le coreane, atterrate all’aeroporto di Malpensa nel pomeriggio di martedì. Di seguito, il territorio della provincia di Varese ha accolto le statunitensi e le sudamericane e poi tutte le europee, con la nazionale italiana che si presenterà al meglio.

È un evento importante il Trofeo Carroccio, organizzato per la quarantunesima volta di fila dal Club Scherma Legnano, capace di richiamare da domani, venerdì 10 febbraio, a domenica 12 il meglio della spada femminile a livello mondiale. Per le azzurre sarà l’occasione di iniziare con il piede giusto il nuovo quadriennio olimpico: in particolare, la medaglia d’argento ai Giochi di Rio de Janeiro Rossella Fiamingo cercherà la rivincita contro l’ungherese Emese Szasz, che la sconfisse nella finalissima ai piedi del Pan di Zucchero.

«Avremo in competizione ben 200 atlete – sottolinea il presidente del Club Scherma Legnano, Daniele Zanardo –. Considerando anche i dirigenti e gli allenatori, penso che toccheremo almeno quota 350 persone che, in media per cinque giorni, alloggeranno sul nostro territorio».

L’indotto generato da questa manifestazione è sicuramente importante, tanto che la Varese Sport Commission ha scelto di supportarla: «Ringraziamo Camera di Commercio per il contributo in termini di divulgazione della nostra competizione che ci sta fornendo. Sulla base di dati oggettivi, mi pare di poter dire che l’indotto generato dalla manifestazione possa essere indicato in una cifra che varia tra i 250mila e i 300mila euro» continua Zanardo, che è al suo primo Trofeo Carroccio da presidente del Club Scherma Legnano. «Fortunatamente posso contare sul supporto di una squadra ben rodata che nel tempo ha fatto del Trofeo Carroccio un’eccellenza nel mondo della scherma internazionale. Stiamo puntando a valorizzare ulteriormente il grande spettacolo di questo sport. Così la finale, prevista verso le 18 di domenica, si terrà per la prima volta in un ambiente nuovo, con una pedana tutta dedicata all’atto conclusivo, dando l’opportunità al pubblico di seguire con ancor maggior attenzione questo evento agonistico. Mi piace poi evidenziare anche le forme di collaborazione messe in atto con le scuole superiori così che gli studenti saranno coinvolti nell’attività di supporto al nostro impegno organizzativo».

Il Trofeo Carroccio si conferma, insomma, quale evento capace di intercettare quella variegata domanda di turismo sportivo in continua crescita, caratterizzata da una buona capacità di spesa, generando interessanti ricadute per tutta la filiera dell’ospitalità. Una manifestazione che s’inserisce nel solco dell’impegno della Varese Sport Commission di promuovere, attraverso appunto lo sport, attività economiche e ricadute occupazionali sul nostro territorio. E questo mettendo a rete, grazie all’iniziativa della Camera di Commercio, operatori turistici professionali, organizzatori e comunicatori, creando nuovi pacchetti e prodotti turistico/sportivi.