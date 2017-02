A Fagnano arriva in visita il Cardinale Scola

Cuasso al Monte - Visita card. Scola - foto di Maurizio Borserini

Venerdì 10 febbraio, l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, sarà in Visita pastorale a Fagnano Olona. Il Cardinale incontrerà i fedeli del decanato alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Fornaci (via Dante 1).

Prima e dopo la visita pastorale è possibile inviare domande e riflessioni all’Arcivescovo scrivendo a visitascola@diocesi.milano.it. L’incontro di Fagnano Olona sarà seguito in diretta Twitter attraverso l’hashtag #visitascola. Nei giorni successivi il video della serata sarà on line su www.chiesadimilano.it. Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” che andrà in onda lunedì 13 febbraio alle 21.10 e martedì 14 febbraio alle 18.30.

«Abbiamo iniziato lo scorso anno, prima con l’annuncio e poi con il lavoro nei Consigli pastorali. Un incontro col Vicario generale monsignor Delpini a Castellanza ha visto inoltre la partecipazione di tutto il Decanato. Abbiamo diviso la pastorale in settori e impostato il lavoro. In questo momento per noi è molto importante camminare insieme, creare una pastorale unitaria e ripensare le priorità fondamentali del nostro cammino», spiega il decano don Giuseppe Lazzati, parroco di San Lorenzo e dei Santi Nazaro e Celso a Gorla Minore.