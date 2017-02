A fuoco un tetto in via San Giuseppe

Sabato 25 febbraio, poco dopo le 16, i vigili del fuoco di Saronno sono intervenuti in via San Giuseppe per spegnere un incendio al tetto di una casa. Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di un edificio di due piani ha preso fuoco. I vigili del fuoco intervenuti dai comandi di Varese, Como e Milano con sei automezzi: tre autopompe, un’autobotte, un carro aria e un’autoscala, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

