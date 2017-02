A La Tela tre psicoaperitivi per parlare di genitorialità

genitori generica rimprovero

Tre incontri per parlare di genitorialità davanti ad un buon aperitivo. Il Comune di Rescaldina, in collaborazione con l’osteria sociale La Tela, propone per il secondo anno consecutivo la rassegna degli “psicoaperitivi”, un ciclo di tre incontri con psicologi e psicoterapeuti per affrontare in modo semplice e informale temi che sono importanti. «L’anno scorso avevamo posto al centro dell’iniziativa il tema della parità di genere; quest’anno tratteremo la genitorialità, ovvero come affrontare i problemi e le situazioni che derivano dal rapporto con i propri figli: da quando sono piccoli fino all’adolescenza», spiega l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Rescaldina Enrico Rudoni. «Genitori e futuri genitori avranno l’opportunità di ascoltare e confrontarsi con gli psicologi e psicoterapeuti del C.T.A. Il valore aggiunto di questo progetto è l’ambiente informale e accogliente che si viene a creare, pur parlando di aspetti di estrema importanza e delicatezza».

La rassegna “Genitori ieri-oggi-domani, psicoaperitivi sulla genitorialità” si apre giovedì 23 febbraio con l’incontro dal titolo “Se prima eravamo in due adesso siamo in tre, quattro o cinque …” con le specialiste Irene Ratti e Mitia Rendinello. Il secondo appuntamento è in programma giovedì 16 marzo e verterà sul tema “Ed ora che si fa? Ma soprattutto, come si fa?” con Mitia Rendinello e Anna Visconti. Il ciclo si chiude giovedì 23 marzo con “Questa casa non è un albergo”, interverranno Massimo Colombo e Mitia Rendinello. Il progetto è supervisionato da Gloriana Rangone, responsabile scientifico del C.T.A. e co-direttore della scuola di Psicoterapia I.R.I.S.

Gli incontri si svolgono dalle 19.30 alle 21 all’osteria sociale La Tela in strada Saronnese 31 a Rescaldina e sono a partecipazione libera.