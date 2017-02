A Malpensa Taxi regolari, ma la battaglia contro Uber continua

t2

Una lunga fila di auto bianche ad attendere i viaggiatori. Dopo la giornata di caos di ieri, la protesta dei taxi a Malpensa e rientrata e oggi sia al T1 che al T2 non è un problema trovare un conducente. Ma la battaglia contro Uber e i servizi di noleggio con conducente continua.

La mobilitazione di ieri ha infatti mostrato tutti i rischi di un mercato non regolamentato, con le tariffe di Uber che sono letteralmente volate alle stelle. Prendendo ad esempio il caso della tratta Malpensa – Milano, i tassisti offrono un prezzo fisso di 95 euro mentre non esiste nessun vincolo per i servizi offerti da app come Uber.

La celebre app si basa quasi esclusivamente sull’incontro tra domanda e offerta e così in una giornata come quella di ieri dove la domanda è schizzata (a causa dell’assenza dei taxi) anche il prezzo è volato alle stelle. La tariffa di base di Uber nella giornata del 16 gennaio è arrivata così a toccare i 260 euro e anche oggi le tariffe rimangono molto alte. Venerdì mattina, ad esempio, 5 auto di Uber orbitavano intorno allo scalo, pronte ad offrire una tariffa di questo tipo.

Ma perchè? Perché Uber basa i suoi prezzi sulla cosiddetta tariffa dinamica che così viene spiegata sul suo sito:

Quando la domanda è molto alta, la tariffa maggiorata fa salire il prezzo di una corsa in modo incrementale. Si tratta di un servizio a favore degli utenti, perché la maggiorazione aiuta a garantire che un veicolo si liberi rapidamente tornando di nuovo disponibile. Ma è anche un servizio a favore degli autisti partner, perché le maggiorazioni implicano un aumento dei guadagni.

Una lama a doppio taglio che nelle giornate problematiche fa schizzare il prezzo alle stelle mentre in quelle con richieste minori fa scendere il costo. Ed è proprio contro queste oscillazioni che protestano i tassisti che -per legge- sono obbligati a rispettare una certa tariffa.